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中國在巴黎設海外警察局 法部長：不容主權受損

中央社／巴黎15日專電
法國參議員要求內政部長達馬南加速調查中國在法國設立海外警察局一事，達馬南表示已下令加強調查。圖為上海市公安。（示意圖／中央社資料照片）
法國參議員要求內政部長達馬南加速調查中國在法國設立海外警察局一事，達馬南表示已下令加強調查。圖為上海市公安。（示意圖／中央社資料照片）

法國參議員卡托蘭14日在參議院針對中國設立海外警察局一事質詢內政部長達馬南，並要求加速調查。達馬南表示，已下令加強調查，絕不接受中國海外警局損害法國主權與國際法。

參議員卡托蘭（André Gattolin）質詢時指出，非政府組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）日前陸續公布2份報告，披露中國在全球超過50個國家設立了100多個未經通報的非法警察局，「目的是透過法外手段壓迫、控制，甚至遣返中國公民。指控很嚴重，但也有充足文件與證據顯示這些中國境外的非法行徑」。

據報告顯示，中國在法國有4間非法警察局，兩間在巴黎市，另兩個在巴黎近郊較多華人居住的地區。

卡托蘭指出：「警局監控台灣、維吾爾、西藏機構，也對旅法中國公民施壓、政治控制中國僑民等非法手段不勝枚舉。許多中國政治人物接受質疑時，也承認這些警局的存在，卻謊稱『服務站』只是在協助僑務工作。」

據法國情資新聞「情報在線」（Intelligence Online）披露，遭監控的台灣機構為台灣華語文學習中心書硯學校，書硯學校校長林淑琳也向中央社表示「懷疑得到印證」，因為自從學校去年底加入台灣華語文學習中心後，臉書（Facebook）和網站就多度被駭。

而據中央社獲得的消息，巴黎13區中國警察海外服務站就藏身在巴黎書硯學校隔壁棟住商混合的大樓內。

卡托蘭接著表示，無論如何，在未經許可的狀況下，這些活動以國際法角度而言都是非法的。

他強調：「若非政府組織的說法為真，那就是對我國主權嚴重侵害，也是外國勢力非法機構在法國領土上運作的新型分裂主義。」

目前報告涉及的所有歐洲國家，除了希臘與匈牙利外，都早已開始加速調查上述令人憂心的行徑。卡托蘭因此要求政府回應是否願意加速推動類似調查。

達馬南（Gerald Darmanin）答詢時表示，法國無法接受主權受侵犯的事，不僅要強烈打擊在境內的外國影響力，也無法接受為了要和中國及其他國家保持好關係、外籍人士就能不遵守國際法的規範。

他指出，法國國內安全總局（DGSI）很關注「保護衛士」披露的內容，也在揭露之前就已開始著手調查，並表示目前調查還是國安機密層級，無法在議會上公開，但議員可透過程序調取相關資料。

達馬南說：「但可以確定的是，為應對所有極具侵略性、企圖擾亂我國境內影響力的所有國家，總統過去4年多以來，不斷要求強化國內安全總局。我向您保證，儘管保護衛士指控仍待證實，但我們永遠不會接受（中國）在法國設立4間警察局這樣的行為。」

警察 參議員 遣返

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