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長江存儲在內36家中企 美列入貿易黑名單

編譯季晶晶／綜合外電
長江存儲在內36家中企，確定被美列入貿易黑名單。（路透）
長江存儲在內36家中企，確定被美列入貿易黑名單。（路透）

美國政府15日將長江存儲、上海微電子裝備及其他數十家中國科技公司列入黑名單，中美之間的貿易衝突進一步加劇。

美國商務部將這些公司列入所謂的「實體清單」，意味任何機構如果要對名單上的實體提供美國技術，必須獲得華盛頓的許可，而這個許可證可能很難申請成功。

最新舉措旨在限制中國獲取先進晶片製造和人工智慧技術，以免中方用在軍事用途。今年10月，拜登政府推出限制美企向中國出售產品的全面措施，並一直施壓盟國跟進。

此次共有36家實體被放上名單，包括深圳市鵬芯微集成電路製造。根據公開記錄和衛星圖像，這家晶片初創事業由前華為高管經營，目前正在興建的設施靠近華為總部。彭博資訊10月報導，鵬芯微晶片廠的產品即使不是全部、也是大部分都賣給華為。

美國商務部工業和安全局局長Alan Estevez在聲明中表示，目標是嚴格限制中國「利用人工智慧、先進電腦和其他強大商業化技術，進行軍事現代化和侵犯人權」的能力，這項工作將持續進行。

長江存儲和上海微電子裝備之所以被列入名單，是因為美國擔心它們與華為、海康威視和其他美國認為對國安構成威脅或支持北京政府迫害行為的公司合作。長江存儲和上海微電子裝備是中國追求晶片國產化，減少進口依賴，特別是對美國依賴的關鍵。

上海微電子裝備是中國領先的極紫外光（EUV）設備製造商，也是荷蘭晶片巨擘艾司摩爾（ASML）規模較小的競爭對手。艾司摩爾在該領域的技術優勢目前是世界上任何一家公司都無法比擬的，上海微電子裝備受打壓，將令中國市場更難出現對艾司摩爾的挑戰者。

長江存儲是一家快閃記憶體晶片供應商，該公司一直洽談向蘋果供貨事宜，後者幾乎所有iPhone都在中國生產。10月時候被納入「無法驗證清單」已損害長江存儲獲得生產設備的能力，現在再被納入實體清單進一步削弱其競爭力。

美國商務部的最新公告也擴大了對人工智慧技術的限制。 寒武紀及其一些正在開發人工智能組件或系統的關聯公司也被列入黑名單。

但美國也放鬆了對某些領域的限制。大約26家實體將從「無法驗證清單」剔除，因為北京方面允許美方檢查他們是否遵守了相關規定。

晶片 華為 商務部

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