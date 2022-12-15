1軟1硬… 中企黑名單 美部分增減 將加列31家

美國打算移除部分禁止交易的中國企業名單，藉此改善與中國的關係。圖為在洛杉磯碼頭卸貨的中國航運。（Getty Images)

拜登 政府改善與中國關係下，將實施「一手軟一手硬」策略，計畫把部分中國實體企業從「未經核實」(unverified list)內剔除，但另方面也要把31家中國公司列入貿易黑名單，禁止它們購買高科技產品及零部件。

根據路透(Reuters)援引美國知情人士發出的獨家報導，由於中國政府願意讓美國實地考察有關實體企業，因此拜登政府即將把它們從未經核實名單內刪除。

為改善與北京關係，美國將移除部分禁止交易的中國企業名單。（美聯社）

路透未透露獲剔除的實體數量及名稱，但這個決定無疑是全球兩大經濟體在陷入激烈貿易和技術戰的同時，一定程度地展開合作，也意味著美國出口商在向這些中國實體企業發送貨物及技術前，毋須再進行額外的調查，但這並非預示美中關係有可能進一步解凍。

美國商務部 拒絕對有關報導置評。

長江存儲被列貿易黑名單

與此同時，彭博新聞報導，拜登政府計畫將長江存儲科技公司(YMTC)在內的31家中國公司列入貿易黑名單內，以阻止它們購買美國高科技產品、零部件及技術。長江存儲是集晶片 設計、工藝研發、晶圓生產及測試、銷售服務於一體的半導體存儲器企業。它是中國最大的3D NAND半導體製造商，生產用於智能手機和其他計算設備的晶片，與三星電子等公司展開競爭。

消息指出，長江存儲等企業被加入到貿易黑名單內，是因為美國無法完成對該公司的實地考察，以確定可否信任它們接收敏感的美國技術出口。

根據拜登政府10月宣布的新規定，全面限制中國購買半導體及晶片製造設備的能力，除非供應商獲得許可，否則不得向列入黑名單內的公司輸送美國技術。

當時，美國商務部將長江存儲等31家企業列入未經核實名單，美國當局若無法證明這些企業不支持中國軍隊，就會啟動60天的倒數計時。

知情人士透露，長江存儲在11月下旬曾接受美方實地考察，現在它被列入實體黑名單內，可能與其他事項有關。

長江存儲未有對有關報導作出回應。

中國外交部：將採措施保護中企

長江存儲早前已因涉嫌違反美國出口規定，未經許可下向中國電信設備巨頭華為供應晶片，因而受到美國商務部調查。

中國外交部發言人汪文斌14日在新聞發布會上表示，華盛頓的行為擾亂了供應鏈，中國將採取措施保護本國公司的權利。