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FTX創辦人班克曼-佛瑞德「跌落神壇」詐騙等8罪起訴

記者顏伶如／綜合報導
FTX創辦人班克曼-佛瑞德13日在巴哈馬被捕，FTX破產造成眾多投資人求助無門。（路透）
FTX創辦人班克曼-佛瑞德13日在巴哈馬被捕，FTX破產造成眾多投資人求助無門。（路透）

加密貨幣平台FTX創辦人兼前任執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)，13日遭到美國聯邦檢察官以多項金融犯罪罪名起訴。檢方指出，班克曼-佛瑞德蓄意欺騙客戶與投資人，為自己及他人圖利，規模百餘億元的FTX垮台，班克曼-佛瑞德在整個過程中扮演核心角色。

聯邦檢察官在長達13頁的起訴書中指出，班克曼-佛瑞德設計了一場「騙局與詭計」，從2019年起詐騙FTX客戶與投資人，FTX就是在2019年創立；檢方指出，班克曼-佛瑞德以非法手段將客戶資金轉而用來支付各種花費、償還債務，以及轉入他在2017年創立的貨幣對沖基金公司Alameda Research，從事高風險的加密貨幣避險基金交易。檢方指出，班克曼-佛瑞德還用客戶資金購買豪華房地產以及大手筆捐贈政治獻金。

若定罪 或坐牢數十年

30歲的班克曼-佛瑞德12日在巴哈馬被捕，向法官要求交保遭拒，目前仍然在押。

班克曼-佛瑞德被起訴的八項犯罪，罪名包括電匯詐騙、洗錢、密謀詐騙等。如果遭到法院定罪，可能坐牢數十年。

紐約南區聯邦檢察官13日對FTX創辦人佛瑞德提出控訴，指他挪用客戶數十億元資金，...
紐約南區聯邦檢察官13日對FTX創辦人佛瑞德提出控訴，指他挪用客戶數十億元資金，造成公司及客戶極大損失。（Getty Images）

檢察官：最大詐騙之一

紐約南區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)13日在記者會上說，FTX是「美國歷史上規模最大的詐騙案件之一」。他表示，調查仍在持續進行，進展迅速。

原本在加密貨幣圈叱吒風雲的班克曼-佛瑞德，一夕之間跌落神壇，形象破滅。今年11月11日，FTX在美國聲請破產，班克曼-佛瑞德宣布辭職。

FTX爆發醜聞之前，班克曼-佛瑞德在華府、華爾街都被喻為數位貨幣產業的「神童」，與國會議員合作擬訂監督政策，推動加密貨幣主流化。

帳面上 身價達數百億

班克曼-佛瑞德帳面上身價高達數百億元，吸引了NFL傳奇四分衛布雷迪(Tom Brady)等名人以及重量級政治人物前任英國首相布萊爾(Tony Blair)、前美國總統柯林頓，紛紛成為他在巴哈馬的豪華渡假村研討會貴賓。矽谷知名機構「紅杉資本」(Sequoia Capital)在FTX投資高達數億元。

美國證券管理委員會(Securities and Exchange Commission，SEC)指出，從2019年5月以來，班克曼-佛瑞德透過FTX募集資金超過18億元，宣稱FTX是安全可靠的加密貨幣交易平台，實際上班克曼-佛瑞德卻在不曾告知客戶的情況下，擅自把客戶資金轉入Alameda Research。

貨幣 詐騙 檢察官

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