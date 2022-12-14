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FTX破產 美投資人數十億元能追回？檢介入調查

編譯潘勛／綜合13日電
FTX創始人班克曼-佛瑞德被控挪用客戶資金，估計造成投資人數十億元的損失，而且求償無門。（路透）
FTX創始人班克曼-佛瑞德被控挪用客戶資金，估計造成投資人數十億元的損失，而且求償無門。（路透）

虛擬貨幣交易所FTX的新執行長瑞伊(John J. Ray III)13日在國會聽證會上表示，美國客戶能取回他們投資在FTX的這個念頭純屬「臆測」，美國FTX並不具備償還能力，但將試著盡快還錢；檢方表示，FTX創辦人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)由投資人盜走數十億元自肥，將調查款項下落。

華爾街日報報導，瑞伊指出，公司資產負債表還有大坑；瑞伊雖表有意盡快還錢，但態度很謹慎，畢竟他沒有虛擬貨幣帳戶及客戶資金的總表。

瑞伊指出，可能有些電子錢包沒掛公司的名，而公司現也不知其下落，至於能瞧、已曝光部分，公司正取得掌控；他很關切這次事件對整個加密貨幣產業的傷害，而加密貨幣價格大跌，勢將影響客戶能取回多少錢。

瑞伊指出，FTX控有的加密貨幣投資總額，約在50億元，但他關切整個投資組合的價值會進一步受損。

FTX創辦人班克曼-佛瑞德12日在巴哈馬總部被捕；檢調表示，由起訴的罪名能清晰看出被告如何經營他的金融帝國，而不讓被告的花言巧語所迷惑：曼哈頓聯邦檢方指控被告四項網路詐欺罪名、四項洗錢陰謀、商品證券選戰資金詐欺罪名。

曼哈頓區聯邦檢察官威廉斯(Damian Williams)在起訴書寫道：「由2019年到今年稍早，班克曼-佛瑞德與其共犯由FTX客戶竊走數十億元，再用那些錢為個人牟利，包括用於個人投資，支付他對沖基金Alameda Research的開銷及債務。」

班克曼-佛瑞德目前被控誤導FTX客戶，以便哄騙他們的錢；詐得客戶款項後，被告用錢來購買股票、房宅、捐款給政治人物、分錢給公司高層。

檢方指出，Alameda Research在騙局中至關重要，充當注資創投的、貯藏加密資產的渠道，而客戶還以為資產放在FTX。

聯邦證券交易委員會(SEC)指出，班克曼-佛瑞德能致富，基本上是靠著設法給Alameda Research源源不絕的資金，不必償還，取得一切好處，至少他自己那麼想；Alameda Research由FTX取得數十億元的「貸款」，而FTX從不向投資人揭露資金被轉借給Alameda Research一事。

虛擬貨幣 投資 曼哈頓

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