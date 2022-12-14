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FTX破產「骨牌效應」虛擬貨幣恐雪崩

編譯陳韻涵／綜合13日電
加密貨幣交易所FTX破產引發骨牌效應，加密貨幣業者紛紛公布對FTX曝險的資訊。（路透）
加密貨幣交易所FTX破產引發骨牌效應，加密貨幣業者紛紛公布對FTX曝險的資訊。（路透）

加密貨幣交易所FTX破產引發骨牌效應，加密貨幣業者紛紛公布對FTX曝險的資訊；摩根大通研究所(JPMorgan Chase Institute)12日公布數據指出，截至今年6月，全美13%投資人至少一次把資金轉進或轉出加密貨幣帳戶，比新冠疫情前的3%增加許多。

FTX破產後，各加密貨幣放款業者遭受波及，相繼宣布暫停提領和發放新貸款，另也設法籌錢償還債務。

加密貨幣放款業者BlockFi上月28日聲請破產，進入債務重組，暫停客戶提款，旗下八家子公司也連同聲請破產保護。

加密貨幣界放款巨頭Genesis上月10日宣布暫停提領和發放新貸款，Genesis因FTX倒閉而蒙受1億7500萬元損失，正設法還錢給債權人。

加密貨幣交易所幣安(Binance)華裔執行長趙長鵬(Changpeng Zhao)上月6日推文表示，幣安曾擁有價值5億8000萬元的FTX原生代幣FTT，「幣安只賣掉一小部分FTT，仍持有一大袋」；此外，幣安上月13日表示，暫停接受提領FTT，呼籲其他對手平台跟進。

議員等立法者激辯如何監管加密貨幣之際，紛紛詢問基本問題，如加密貨幣有多普遍、如何影響經濟等；摩根大通研究所12日公布最新的銀行客戶活動數據，可能有助回答前述問題。

整體而言，更多人將積蓄移轉到加密貨幣，但也因此虧損不少，另有極少部分人的資產岌岌可危。

摩根大通研究所是大通銀行(Chase Bank)內部智庫，其客戶的資金不乏在儲蓄與加密帳戶間流通。

●13%美投資人購買加密貨幣

該研究所發現，加密貨幣持有者顯著增加，截至今年6月，約13%客戶至少一次把資金轉進或轉出加密貨幣帳戶，比疫情前的3%增加不少。

大多數人屬於嘗試性質，移轉金額中位數約620元，且大多數人把不到一個月的薪資換成加密貨幣。

加密貨幣去年行情看漲之際，許多人湧入該貨幣市場；摩根大通研究所指出，典型兌換發生在比特幣(bitcoin)價值4萬3900元之際，而今比特幣跌到1萬7798元。

該研究所聯合總裁惠特(Chris Wheat)表示，集團希望取得部分數據，觀察加密貨幣現象如何影響經濟，而這也是國會聽證會提問的問題之一。

若13%美國人投入加密貨幣市場，這會是廣泛投資，但其金額可能侷限人們對加密貨幣風險的憂慮。

貨幣 破產 投資

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