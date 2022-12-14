紐時：FTX商業帝國是家族事務 史丹福任教父母當最強後盾

FTX破產，班克曼-佛瑞德的名譽掃地，也連帶讓他的父母受到牽連，紐時稱他的商業與政治帝國，自始自終都是「家族事務」。（路透）

總部位於巴哈馬的加密貨幣 交易平台FTX破產 事件，執行長班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)13日被控八項罪名，紐約時報報導，班克曼-佛瑞德的名譽掃地，也連帶讓他的父母受到牽連，畢竟他的商業與政治帝國，自始自終都是「家族事務」。

班克曼-佛瑞德能以不到30歲的年紀，建立市值一度超過320億元的加密貨幣帝國，其父親、史丹福大學 稅法教授約瑟夫·班克曼(Joseph Bankman)與同是史丹福法學教授的母親芭芭拉·佛瑞德(Barbara Fried)提供的人脈、公關、法務支持甚為關鍵。

這對教授夫妻檔早已是史丹福大學的風雲人物，每周周末都會在家中舉行晚會，邀請朋友同事共襄盛舉；班克曼會將班克曼-佛瑞德引介給各種非營利組織，佛瑞德的民主黨政治組織Mind the Gap，則以她的兒子為主要捐助人之一，而FTX的法務後盾之一，就是與夫妻倆友好的史丹福法學院學者們。

在商業帝國建立後，班克曼依然以帶薪職員的身分參與FTX的運作，消息人士說，他曾經與一批FTX員工前往國會參加會議，指點班克曼-佛瑞德如何在國證作證；他每個月還會前往巴哈馬一次，與FTX的員工交流，營造「慈祥長者」的形象，或是提供稅務諮詢等。

種種過往表明，儘管班克曼-佛瑞德曾在受訪時說，他的父母沒有參與公司內涉及金錢的業務；但除父母外，班克曼-佛瑞德的弟弟亦經營受他捐助的非營利組織，擔任政治顧問的姑姑也協助他拓展人脈，讓報導說，他的商業與政治帝國自始自終都是「家族事務」。

FTX的破產，揭櫫了可能存在詐欺、不當挪用客戶資金等問題，班克曼-佛瑞德因此遭到美國檢察官提出刑事控訴而在巴哈馬被補，外界甚至將他與有史以來最大的龐氏騙局策畫者馬多夫(Bernie Madoff)相提並論。

這也讓父母受到牽連、面臨調查，班克曼推遲預定在史丹佛開設的冬季課程，佛瑞德則辭去Mind the Gap主席職務。

這對教授夫妻檔，如今成為史丹福大學內茶餘飯後的話題；前史丹福大學法學院長、與班克曼家族關係密切的克雷默(Larry Kramer)就說，朋友們開始迴避這對父母，「怎麼能不教他們跟著名譽掃地」。