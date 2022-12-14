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FTX無紙化破產 新CEO揭驚人弊端：嚴重商業失敗

記者胡玉立／綜合報導
國會13日舉行聽證會，FTX執行長瑞伊作證時表示這是他見過最糟的經營失敗案例。（路透）
國會13日舉行聽證會，FTX執行長瑞伊作證時表示這是他見過最糟的經營失敗案例。（路透）

接下加密貨幣交易平台FTX破產爛攤子的新任執行長瑞伊三世 (John Ray III)，13日在眾議院金融服務委員會聽證會詳細說明他接管公司一個月來，發現FTX種種缺乏監督、決策錯誤、財務控管不力的驚人弊端。

與此同時，現年30歲的FTX前執行長兼創始人班克曼-佛瑞德(Sam Bankman-Fried)原訂出席作證，卻在聽證會前幾小時於巴哈馬被捕；逮捕是應美國政府的要求進行，美國政府13日對班克曼-佛瑞德提出刑事指控，指他犯下電匯欺詐和洗錢等罪名。

瑞伊三世指出，FTX的「無紙化破產」是他見過最嚴重的一場商業失敗，公司缺乏文件紀錄的情況前所未見。

曾是全球第二大加密貨幣平台的FTX遭遇類似銀行擠兌危機，資金耗盡，11月11日申請破產保護；不僅引起全世界關注，也讓外界擔憂加密貨幣界會否出現骨牌效應。據估計，FTX客戶損失最終可能達數十億元。

企業重組專家瑞伊向委員會表示，FTX的問題是經年累月的錯誤決策與財務控管不力的結果，「這不是在一夜之間發生的事。」

瑞伊說，FTX的情況比他20年前在安然(Enron)公司破產醜聞時發現的還糟。安然公司曾是全球最大的電力天然氣及電訊公司之一，它2001年宣告破產，是美國史上最大的企業詐欺案之一；瑞伊當年也在安然倒閉時接手重整。

當密蘇里州眾議員華格納(Ann Wagner)要求瑞伊詳細說明FTX現況時，瑞伊指FTX「沒有保存任何紀錄」，員工使用(中小企業常用軟體)QuickBooks來管理FTX財務。FTX市值在巔峰時期逾300億元。

依據瑞伊形容，FTX幾乎是在毫無監督的情況下行事。他表示，「FTX集團的倒閉，似乎源於控制權絕對集中在極少數極度缺乏經驗和不成熟的個人手中。對接受他人金錢或資產委託的公司來說，制度和控制是必要的；但FTX幾乎未能實施任何制度或控制。」

瑞伊還擔心加密貨幣價格急劇下跌，勢將影響客戶收回的金額。他指出，FTX目前持有價值約50億元的多項加密貨幣投資，但此投資組合價值恐將進一步受損。

班克曼-佛瑞德在FTX申請破產保護後，曾在受訪時承認該公司缺乏適當財務控制和管理，但否認有任何詐欺行為。但美國檢察官和金融監管機構顯然並不同意這樣的說法。

13日美國政府公布的起訴書，指控班克曼-佛瑞德犯有一連串金融犯罪和財務違規行為。起訴書指控班克曼-佛瑞德在FTX迅速崩潰事件中扮演核心角色，還向公眾和投資者隱瞞問題。美國證券交易委員會表示，班克曼-佛瑞德非法使用投資者資金，為自己和家人購買房地產。

瑞伊贊同起訴書說法，他表示，「這正是老派的盜用公款；從別人那裡拿錢，然後歸為己用使用。一切毫不複雜。」班克曼-佛瑞德的律師馬克·科恩 (Mark S. Cohen) 13日表示，他和法律團隊正查看所有指控，並考慮所有的法律選項。

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