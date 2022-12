小銀行無力賠償詐騙受害者 恐退出Zelle轉帳平台

歹徒利用Zelle詐騙的案件日增,一些小銀行無力賠償,威脅要退出這個立即轉帳平台。(Getty Images)

兩大業界集團表示,如果主管機關要求銀行必須對遭詐騙 消費者提供賠償,社區銀行、信用合作社(credit unions)恐將退出與Zelle等立即轉帳服務平台的合作關係。

消費者在Zelle遭到詐騙案例層出不窮,國會議員與主管機關近來紛紛要求銀行必須拿出能夠保護消費者的具體行動。擁有Zelle的七家規模最大銀行現正研議針對遭到匯款詐騙的消費者擬定標準化賠償辦法。

付款軟體公司ACI Worldwide日前公布報告指出,發生在Zelle、Venmo、CashApp等立即轉帳平台的詐騙案件,到了2026年時,將讓美國民眾累計損失30億元,2021年美國民眾累計損失金額為16億元。

擁有Zelle的七大銀行包括摩根大通(JPMorgan Chase)、美國銀行(Bank of America)、富國銀行(Wells Fargo)、美國銀行公司(US Bancorp)、 第一資本銀行金融集團(Capital One Financial Corp)、PNC金融服務集團(PNC Financial Services Group)以及Truist Financial。

消費者透過Zelle可以在不同銀行帳戶之前免費轉帳,但如果轉帳過程出錯,則無法將款項追回。

成員包括全美大約5000家社區銀行的金融機構組織「美國獨立銀行家協會」(Independent Community Bankers of America,ICBA)附設機構 ICBA Bancard營運長柯魯斯(Rebecca Kruse)說,要求金融機構承擔消費者遭到詐騙的款項,將讓規模較小的銀行面臨衝擊,因為小型銀行與擁有Zelle的七大銀行相比,獲利空間較小。

代表信用合作社的業界團體「美國聯邦保險信用聯盟協會」(National Association of Federally-Insured Credit Unions,NAFCU)政府事務部資深副總監梅薩克(Greg Mesack)說,某些金融機構可能退出與Zelle等轉帳平台的合作,或者基於成本負擔考量而縮減服務項目與產品。

2017年推出時,Zelle被各家銀行定位為可以為親友立即轉帳的方便平台,對於投資 者來說也是減少支票 處理成本的替代管道。然而, ACI Worldwide付款情報與風險處理部總監馬丁斯(Cleber Martins)分析,如果主管機關強制要求金融機構賠償消費者遭到詐騙的金額,對於提供Zelle平台服務的所有銀行來說,未來是否仍符合成本利益考量,則是未知數。