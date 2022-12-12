郵件盜竊╱隨時收信預防、出遠門可申請暫存服務

郵局內的自助投遞槽安全得多。（記者許君達／攝影）

信件盜竊並非不可預防。盡快取走信件、前往郵局投遞以及善用郵局服務項目等舉措，都能有效降低風險、減少不法者作案得逞的機會。

及時取信 善用「投遞通知」

把信件隨意留在自家信箱或街道上的藍色集郵箱中待取，增加被竊風險，及時取信十分必要。(記者唐典偉／攝影)

隨時開信箱查收信件是最重要的。一般的美國家庭信箱不具備保險 箱那樣的安全性，開箱盜竊很容易做到，因此如果長時間放任信箱中積存信件，幾乎等於是在邀請竊賊上門。

美國郵政 (USPS)現有一項免費的「投遞通知」(Informed Delivery)服務。如果當天有你的信件將要遞送，郵局的電子信息系統會在郵差出發時以電子郵件的方式提醒你準備查收，還會附上信件的封面照片以供比對。這項服務可以在美國郵政的官網申請。

如果需要出遠門，家中無人照看，也可以在美國郵政申請「郵件暫存服務」(Hold Mail Service)。申請後，郵局將為用戶保留郵件最多30天，期滿後還可再續。

若你暫時移居到其他地址，也可嘗試「投遞轉移服務」(Forward Mail)，該服務在12個月內有效。

藍色集郵箱不保險 宜到郵局

別墅信箱在街邊，安全性欠佳，宜及時取信。(記者唐典偉／攝影)

由於曝露在公共場所的郵政設施安全性欠佳，把信件隨意留在自家信箱或街道上的藍色集郵箱中待取，同樣增加風險。

美國郵政曾在新聞稿中提到，在休息日以及工作日當天最後一次收集郵件時間之後投遞進藍色集郵箱中的信件，無法得到有效看管，會令用戶的信件暴露於風險之中。一些竊案高發的地區甚至直接勸阻居民使用室外郵箱，比如，維州維吉尼亞 海灘的一間郵局在其門口的藍色信箱上張貼了公告，向居民傳達美國郵政檢察局(USPIS)所發布的犯罪警訊，並建議居民「進來寄信」。

因此，投遞信件最安全的方式應該是直接到郵局窗口辦理，郵局內的自助信件收集槽安全性也較高。如果不方便前往郵局，最好查詢好自家信箱或本地藍色郵箱的收信時間，並趕在此時間之前不久前往投遞。此外，美國郵政也提醒民眾，如果發現有人對藍色郵箱圖謀不軌，要立即報警。