郵件盜竊╱支票被竊怎麼補救 有人追回5萬元

重要信件不要使用藍色郵箱投遞。（記者許君達／攝影）

假如你不幸成為郵件盜竊受害人，及時準確的報告可以讓你免受損失。不過，報告和處理的過程通常也會比較漫長。

發現信件丟失 須提報郵檢局

發現信件丟失後，須立即向美國郵政 檢察局(USPIS)報告，報告可利用網址 uspis.gov/report 或致電 877-876-2455提出。若你提供的線索能夠「導致盜竊、持有、破壞或阻礙郵件的相關責任人被捕或定罪」，該局還會提供1萬元獎金。

支票 被竊 盡速報警及通報銀行

根據聯邦消費者金融保護局(CFPB)的規定，如果發現自己的支票帳戶存在異常動向，當事人需要立即通知帳戶所在的銀行。大多數州對此有時效規定，通常為一到兩年，不過為了避免遇到期限問題困撓，最好及早報告。此外，也有必要把相關情況報告給當地執法部門，取得報案回執(police report)。國際金融犯罪調查員協會副主席索羅門(Mark Solomon)表示，在這種情況下，受害者通常不會被追究責任，絕大多數金融機構會補償這部分損失。

如果支票欺詐案件的舉報得到證實，首先接受該支票的銀行，亦被稱為「存款銀行」(depository bank)，需要向受害人帳戶所在的銀行賠付未經帳戶戶主授權的款項。因此，需要支付賠償的銀行會要求受害者提供盡可能詳實的資料證明案件的真實性。通常，銀行會調出記錄，將問題支票上的簽名與受害人的真實簽名比對。大多數銀行都有嚴格的計畫和操作規程處理支票欺詐問題，所以受害人一般無需花費額外成本聘請律師。

有一種例外情況。根據CFPB的說法，如果你簽署了一張空白支票，然後別人拿到它寫上自己的名字並兌現，金融機構將不負責賠償。

她致電及報警 嫌犯及時被捕追回錢

然而在現實中，財務損失類案件理賠的過程費時勞神，需要耐心。住在紐約長島 大頸的張女士在遭遇身分盜竊、帳戶內被非法轉走5萬元後，銀行起初並未採取太多措施。由於她與丈夫多次致電並報警，而且因嫌犯及時被捕、被盜款項還來不及領出，才避免了損失。

張女士說，嫌犯被捕後，她與丈夫積極準備資料，向銀行證明她們存款被盜的事實，所幸嫌犯被捕後，涉事銀行的匯款無人領取，經過長達三周的調查，銀行返還了她所有的損失，讓她與先生鬆了一口氣。

她說，不法分子藏在暗處，一般民眾在明處，日常生活中無法根本避免類似的罪案，需要民眾定期查看銀行存款，鎖定自己的信用評估等，才能避免更大損失。

過來人建議 銀行通知改用電子版

張女士說，郵件竊案頻發，她建議民眾取消紙質的銀行通知，改為電子版，定期更換電郵的密碼等，勿讓不法之徒有可趁之機。

在另一起案件中，80歲的華納(Ana Warner)為了追討自己被竊的1000元，在一個月的時間內聯絡了銀行、執法機關以及所有她認為能有所幫助的機構，才在八個月後拿回了自己的錢。

若想省心省力，最好還是避免被竊。