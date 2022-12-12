郵件盜竊╱襲擊郵差 搶信、搶鑰匙 2年逾2000件

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為伊利諾一郵局工作人員在工作。(美聯社)

近年郵件竊盜案之所以愈演愈烈，據分析與郵政警權遭限縮有關。郵政警官工會全國主席艾貝格(Frank Albergo)表示，郵政警察 在現行的規定下，即使在郵局外當場碰到正在發生的郵件盜竊或搶劫郵差案件，也只能撥打911，此外什麼也不能做。「我們是聯邦警察，而郵政部門卻不讓我們做事。這很揪心。

盜搶郵件 警權限縮難防

自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為蒙大拿州一郵差在送信。(美聯社)

2020年8月，美國郵政 檢察局(USPIS)決定將郵政警察的執勤範圍限縮在郵政部門擁有的建築內，阻止他們在郵路上巡邏。這意味著，在郵件投遞的沿途將不再有常規的聯邦級執法力量部署，使得盜搶郵件的犯罪變得更加容易。

數據顯示，自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。

今年7月，四名涉嫌在大華府地區偷竊郵差的專用萬能鑰匙的嫌犯被起訴。聯邦檢察官在一份法庭文件中說，嫌犯在5月23日至7月7日間，在大華府都會地區至少作案13起。

郵差萬能鑰匙 網賣萬元

郵差的鑰匙成為不法之徒的目標。(取自NBC電視畫面)

由於郵差手裡的萬能鑰匙通常能打開整個郵編區域的信箱，一些被盜或被劫的萬能鑰匙甚至被掛在網路上出售。喬治亞州立大學(Georgia State University)刑事司法和犯罪學副教授邁蒙(David Maimon)表示，這些鑰匙標價約800至2500元；一個區域的經濟水平越高，不法之徒獲取的利益就越多。國土安全部刑事調查組幹員多納霍(Brendan T. Donahue)估算，這些鑰匙在黑市上甚至賣到5000至1萬元。

華盛頓郵報報導，在通訊軟體Telegram上有關支票欺詐黑市的頻道上，有賣家以5000元和7000元的報價販售分別能打開馬里蘭州和北卡羅來納州郵箱的鑰匙。另一位賣家出售一把佛羅里達的萬能鑰匙，要價3000元。

郵件盜竊 去年1511人被捕

警權的限縮與涉郵犯罪數量暴增在發生時間上高度重合。負責德拉瓦州和賓州的美國郵政服務區經理Gary J. Varccarella在國會作證時表示，去年在全國範圍內因郵件盜竊而被捕的有1511人。

犯罪的增多不僅給居民的財產安全帶來巨大損失，更令郵遞人員暴露在搶匪的槍口之下。在芝加哥市，全國郵遞員工會主席朱利安(Mack Julion)參與起草了一份旨在遏阻搶劫郵遞員郵箱鑰匙犯罪的城市條例提案，但市長辦公室對此不置可否。

阻搶劫郵差 議員促立法

伊利諾州聯邦眾議員 奎格利(Mike Quigley)也致力於推動此議題，今年7月，他向郵政總局局長發信詢問美國郵政總局(USPS)會採取什麼樣的措施打擊搶劫郵差的行為，並未得到滿意的答覆。

俄亥俄州聯邦參議員布朗(Sherrod Brown)希望郵政部門恢復郵政警察的執勤巡邏。他表示，一年來，針對郵政雇員的各種力犯罪增加了7000多起，「這一責任不應推給不堪重負的當地執法人員」。

郵政警察同樣對此表達不滿。

20年前，全國共有1300名郵政警察，而現在的人數是350。艾貝格表示，警力的匱乏和執法權的受限使很多涉郵犯罪分子都得以逃脫。麻州聯邦眾議員康諾利(Gerald Connolly)說，「這是一個沒有成本的犯罪。你被調查、被起訴、被追究、被定罪，以至最終服刑或賠償的可能性接近於零。這是一個非常危險的情況」。