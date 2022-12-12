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郵件盜竊╱伊州已逾1.7萬件「支票清洗」驚見暗網牟利

記者許君達、鄭怡嫣／專題報導
自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)
自2020年1月至2022年3月間，全美共發生2000多起針對郵差的襲擊或搶劫事件。圖為紐約市一郵差在送信。(美聯社)

支票捐款30元 帳戶卻被盜走近萬元

芝加哥市一位女士今年9月寄出了一張30元的支票作為學校捐款，三天後她發現學校並未收到支票，然而她的支票帳戶上卻被盜走了9475.81元。銀行員告訴她，近期當地還有七名客戶也遭遇類似的損失。

住在芝加哥小義大利社區的居民Liz Gardner在今年報稅時給國稅局寄出一張數千元的補稅支票，然而這筆錢未進入國稅局的帳戶。支票副本顯示，取款的背書者並非國稅局，而是另有其人。不過，支票上的金額沒有變。

警方建議可用uni-ball 207一類特殊配方油墨的筆簽寫支票，可防止被歹徒洗...
警方建議可用uni-ball 207一類特殊配方油墨的筆簽寫支票，可防止被歹徒洗去和竄改。(警方提供)

聯邦調查人員指出，類似的竊盜手法叫「支票清洗」(check washing)。芝加哥所在的伊利諾州是「支票清洗」案件的重災區。根據財政部數據，截至今年10月，伊州已報告超過1萬7000起包括「清洗」在內的支票欺詐案件，高於去年的1萬3000起，更是2014年5360起的三倍多。

稿費支票未及時取走 遭歹徒盜領

郵箱盜竊案在紐約市皇后區十分猖獗。(記者鄭怡嫣／攝影)
郵箱盜竊案在紐約市皇后區十分猖獗。(記者鄭怡嫣／攝影)

無獨有偶。本報今年4月曾向家住紐約法拉盛的居民丁先生寄出一張稿費支票。由於丁先生當時人在外地，裝有支票的信件未能及時取走，結果信件連同支票都不翼而飛。再經追查，支票已被人兌領，丁先生所住公寓的管理人員表示，該樓過去一年裡已發生過多起郵件盜竊案件。

由於郵寄支票在美國非常普遍，因此與支票有關的欺詐行為，與數量飆升的郵件盜竊案件相伴而生。

支票字跡被洗掉 票面金額遭竄改

不法分子會把盜竊所得的支票用一種特殊的化學藥劑浸泡，然後擦除支票上的手寫字跡，重...
不法分子會把盜竊所得的支票用一種特殊的化學藥劑浸泡，然後擦除支票上的手寫字跡，重新填寫。(取自NBC電視畫面)

不法分子在竊取他人信件中的支票後會去銀行冒領，若銀行對簽名審核不夠嚴格，就會導致錢款被截流到不法分子的帳戶，使付款者支出了款項，應收方卻收不到錢款。甚至有人使用技術手段「洗」掉支票上的字跡，然後竄改增加票面上的金額和抬頭。

被涉入販毒軍火 受害者損失慘重

「清洗支票」的不法分子會把盜竊所得的支票用一種特殊的化學藥劑浸泡，然後擦除支票上的手寫字跡。有人還把「洗」過的支票放在網路或暗網(darkweb)上出售；有的犯罪組織甚至會利用這些被洗白的支票從事毒品、武器等非法交易，令支票盜竊受害者陷入更複雜的麻煩。

伊州半年逾1000張流入暗網拍賣

學者邁蒙(David Maimon)的研究團隊去年發現，佛羅里達的被盜支票最早出現在暗網上，接下來是紐約、新澤西和賓州費城，後來同樣的套路在全美各地蔓延，芝加哥地區尤其嚴重。在2021年12月到2022年5月的半年間，有1000多張來自伊州的被盜支票放在暗網上出售，其他州情況大同小異。

專家：支票宜用黑色中性筆填寫

美國支票欺詐預防中心(National Check Fraud Center)的數據顯示，「支票清洗」每年在全美範圍內造成多達8億1500萬元損失，這一數字仍在上升。在紐約，皇后區地區檢察官凱茲(Melinda Katz)於今年4月起訴了一個涉嫌「清洗支票」犯罪的六人團夥。該團夥被控於2019年3至6月間在皇后區竊取郵箱中的支票，並用煞車油或丙酮竄改他人支票以非法牟利。該團夥作案期間，共非法獲取約10萬元。

專業人士提示，藍色油性圓珠筆的墨跡容易被丙酮(acetone)等化學溶劑溶解，而黑色中性墨水(gel ink)抵抗化學剝離的能力則較強，並能滲透進支票的紙面纖維。「洗」黑墨水會損壞支票票面、留下明顯的塗改痕跡，導致其失去利用價值。因此，若想避免支票被「洗」，最好改用黑色中性筆填寫。此外，支票盜竊高風險地區的民眾宜考慮盡量用電子支付。

支票 芝加哥 國稅局

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