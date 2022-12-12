中國防疫鬆綁 民眾怕染疫 排隊囤藥搶看門診

北京當局突然放鬆防疫管控後，大量民眾染疫。但由於新冠定點醫院只收重症和危重症轉診患者，他們於是紛紛湧往一般醫院求診，導致發熱門診被擠爆。(美聯社)

中國放寬新冠疫情 防控管制之後，據官方10日統計，全國傳出1萬514起確診案例，比9日又減兩成多。但包括北京 在內的多城市屯藥和前往醫院大排長龍看發熱門診的現象。中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山 淡化中國的疫情稱，主流病毒株Omicron傳播力很強，但致死率約0.1%，跟普通流感類似，因此要國人像去年一樣就地過年的可能性很小。

不封城 商店卻門可羅雀

中國政府決定放鬆疫情管控，減少核酸檢測範圍、允許確診患者在家隔離、不再大規模封城之後，北京市的商店、餐館11日門可羅雀，全國惴惴，等候確診案例大增來襲。一些人對官方公布的數據表示懷疑，因為現在不再強制檢測，一些染疫者根本未被統計上去。

鍾南山對國營媒體表示，當前的Omicron病毒株傳染力強，一人可傳染22人，所以疫情快速散播，依當前條件，不管防控多用力，都很難徹底斬斷傳播鏈。

在所謂防疫「動態清零」的嚴苛政策影響下，中國經濟受損，千百萬人被隔離在家，故最近爆發舉國抗議，當局才放寬管控。

醫療缺 1萬人1張加護床

但中國防疫準備拙劣，千百萬老年人仍未全面接種疫苗，醫院資金不足，無法接納暴增的病人。

國家衛生健康委員會醫政醫管局局長焦雅輝警告說，全國每1萬人才有一張加護病床；目前10萬6000名醫生、17萬7700名護士已被調派到急救單位，因應確診確病人大增，但她並未細述醫療體系救治其他疾病的能力，會受到怎樣的影響。

北京市各藥房外11日出現人龍，民眾急著屯積治感冒抗發燒藥，以及檢疫器材；有居民表示害怕出門；一些醫院外也非現大排長龍看發熱門診的情況。

鍾南山向新華社表示，Omicron病毒株很少會感染到肺部，大多數患者7到10天內就能自行痊癒；鍾南山的發言與政府對疫情的最新說詞一致，淡化其危險。

春節前 建議先打補強針

鍾南山表示，假期即將來臨，出遊人數大增，故接種補強針有「迫切需要」，但他認為明年農曆春節要像去年一樣就地過年，是不可能的事，故他建議要返家過節的人先接種補強針，就算真感染了，症候也輕微。

農曆春節假期自1月21到27日，但人們比官方規定的節日會提前動身，晚點返回，通常影響約40天；數億中國人要返回各省故鄉，與家人團圓。

中國政府11日公布計畫，要求縣級醫院12月底前增加急診收治能力，欲保護住鄉下地區的人對抗新冠疫情；計畫另規定，兒科及其他單位醫護人員必須接受訓練，了解如何照顧住加護病房的病人。