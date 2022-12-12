我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪沙聯合聲明涉爭議 伊朗召見中國大使

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

中國防疫鬆綁 民眾怕染疫 排隊囤藥搶看門診

編譯潘勛／綜合11日電
北京當局突然放鬆防疫管控後，大量民眾染疫。但由於新冠定點醫院只收重症和危重症轉診患者，他們於是紛紛湧往一般醫院求診，導致發熱門診被擠爆。(美聯社)
北京當局突然放鬆防疫管控後，大量民眾染疫。但由於新冠定點醫院只收重症和危重症轉診患者，他們於是紛紛湧往一般醫院求診，導致發熱門診被擠爆。(美聯社)

中國放寬新冠疫情防控管制之後，據官方10日統計，全國傳出1萬514起確診案例，比9日又減兩成多。但包括北京在內的多城市屯藥和前往醫院大排長龍看發熱門診的現象。中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山淡化中國的疫情稱，主流病毒株Omicron傳播力很強，但致死率約0.1%，跟普通流感類似，因此要國人像去年一樣就地過年的可能性很小。

不封城 商店卻門可羅雀

中國政府決定放鬆疫情管控，減少核酸檢測範圍、允許確診患者在家隔離、不再大規模封城之後，北京市的商店、餐館11日門可羅雀，全國惴惴，等候確診案例大增來襲。一些人對官方公布的數據表示懷疑，因為現在不再強制檢測，一些染疫者根本未被統計上去。

鍾南山對國營媒體表示，當前的Omicron病毒株傳染力強，一人可傳染22人，所以疫情快速散播，依當前條件，不管防控多用力，都很難徹底斬斷傳播鏈。

在所謂防疫「動態清零」的嚴苛政策影響下，中國經濟受損，千百萬人被隔離在家，故最近爆發舉國抗議，當局才放寬管控。

醫療缺 1萬人1張加護床

但中國防疫準備拙劣，千百萬老年人仍未全面接種疫苗，醫院資金不足，無法接納暴增的病人。

國家衛生健康委員會醫政醫管局局長焦雅輝警告說，全國每1萬人才有一張加護病床；目前10萬6000名醫生、17萬7700名護士已被調派到急救單位，因應確診確病人大增，但她並未細述醫療體系救治其他疾病的能力，會受到怎樣的影響。

北京市各藥房外11日出現人龍，民眾急著屯積治感冒抗發燒藥，以及檢疫器材；有居民表示害怕出門；一些醫院外也非現大排長龍看發熱門診的情況。

鍾南山向新華社表示，Omicron病毒株很少會感染到肺部，大多數患者7到10天內就能自行痊癒；鍾南山的發言與政府對疫情的最新說詞一致，淡化其危險。

春節前 建議先打補強針

鍾南山表示，假期即將來臨，出遊人數大增，故接種補強針有「迫切需要」，但他認為明年農曆春節要像去年一樣就地過年，是不可能的事，故他建議要返家過節的人先接種補強針，就算真感染了，症候也輕微。

農曆春節假期自1月21到27日，但人們比官方規定的節日會提前動身，晚點返回，通常影響約40天；數億中國人要返回各省故鄉，與家人團圓。

中國政府11日公布計畫，要求縣級醫院12月底前增加急診收治能力，欲保護住鄉下地區的人對抗新冠疫情；計畫另規定，兒科及其他單位醫護人員必須接受訓練，了解如何照顧住加護病房的病人。

疫情 鍾南山 北京

上一則

郵件盜竊╱伊州已逾1.7萬件「支票清洗」驚見暗網牟利

下一則

全美郵件被盜猖獗 年損逾10億

延伸閱讀

港增1.4萬宗確診 院舍速送密接者 染疫者卻等3天

港增1.4萬宗確診 院舍速送密接者 染疫者卻等3天
祥龍茶樓：正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選 茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚

祥龍茶樓：正宗粵菜和港式點心 節日聚餐的首選 茶樓嚴守防疫清潔措施 讓大家安心品嚐美味佳餚
中國女星張歆藝 自曝全家染疫過程 稱可備些連花清瘟

中國女星張歆藝 自曝全家染疫過程 稱可備些連花清瘟
網民騷擾妻兒 佛奇批懦弱 稱兩年多防疫 曾面臨死亡威脅

網民騷擾妻兒 佛奇批懦弱 稱兩年多防疫 曾面臨死亡威脅

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

2022-12-11 06:48
美國前總統川普旗下集團的2家公司被判有協助前財務長魏索柏格等高階主管在過去10多年來逃避個人所得稅，包括曼哈頓公寓和豪華汽車等資產。（路透）

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

2022-12-06 20:20

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風

風暴將襲美 西部北部大風雪 南部龍捲風
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起