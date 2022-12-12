中國防疫鬆綁 民眾怕染疫 排隊囤藥搶看門診
中國放寬新冠疫情防控管制之後，據官方10日統計，全國傳出1萬514起確診案例，比9日又減兩成多。但包括北京在內的多城市屯藥和前往醫院大排長龍看發熱門診的現象。中國抗疫專家、中國工程院院士鍾南山淡化中國的疫情稱，主流病毒株Omicron傳播力很強，但致死率約0.1%，跟普通流感類似，因此要國人像去年一樣就地過年的可能性很小。
不封城 商店卻門可羅雀
中國政府決定放鬆疫情管控，減少核酸檢測範圍、允許確診患者在家隔離、不再大規模封城之後，北京市的商店、餐館11日門可羅雀，全國惴惴，等候確診案例大增來襲。一些人對官方公布的數據表示懷疑，因為現在不再強制檢測，一些染疫者根本未被統計上去。
鍾南山對國營媒體表示，當前的Omicron病毒株傳染力強，一人可傳染22人，所以疫情快速散播，依當前條件，不管防控多用力，都很難徹底斬斷傳播鏈。
在所謂防疫「動態清零」的嚴苛政策影響下，中國經濟受損，千百萬人被隔離在家，故最近爆發舉國抗議，當局才放寬管控。
醫療缺 1萬人1張加護床
但中國防疫準備拙劣，千百萬老年人仍未全面接種疫苗，醫院資金不足，無法接納暴增的病人。
國家衛生健康委員會醫政醫管局局長焦雅輝警告說，全國每1萬人才有一張加護病床；目前10萬6000名醫生、17萬7700名護士已被調派到急救單位，因應確診確病人大增，但她並未細述醫療體系救治其他疾病的能力，會受到怎樣的影響。
北京市各藥房外11日出現人龍，民眾急著屯積治感冒抗發燒藥，以及檢疫器材；有居民表示害怕出門；一些醫院外也非現大排長龍看發熱門診的情況。
鍾南山向新華社表示，Omicron病毒株很少會感染到肺部，大多數患者7到10天內就能自行痊癒；鍾南山的發言與政府對疫情的最新說詞一致，淡化其危險。
春節前 建議先打補強針
鍾南山表示，假期即將來臨，出遊人數大增，故接種補強針有「迫切需要」，但他認為明年農曆春節要像去年一樣就地過年，是不可能的事，故他建議要返家過節的人先接種補強針，就算真感染了，症候也輕微。
農曆春節假期自1月21到27日，但人們比官方規定的節日會提前動身，晚點返回，通常影響約40天；數億中國人要返回各省故鄉，與家人團圓。
中國政府11日公布計畫，要求縣級醫院12月底前增加急診收治能力，欲保護住鄉下地區的人對抗新冠疫情；計畫另規定，兒科及其他單位醫護人員必須接受訓練，了解如何照顧住加護病房的病人。
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