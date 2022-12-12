全美郵件被盜猖獗 年損逾10億

聖誕假期來臨，美國郵政檢察局(USPIS)提醒民眾寄送禮物和禮卡時要特別留意避免給不法之徒可乘之機。(Getty Images)

執法部門統計，自2020年以來全美郵件盜竊案件飆升，歹徒在竊取信件後，盜用信中民眾的個人資料或是變造盜領裡面的支票 ，估算每年的郵件犯罪造成的損失即超過10億元。美國郵政 檢察局(USPIS)提醒，聖誕假期來臨，民眾寄送禮物和禮卡的數量激增，要特別留意避免給不法之徒可乘之機。

防盜竊 最好直接在郵局寄信

郵政檢察局及執法部門提供民眾幾個訣竅：不要讓自己的郵件在街邊郵筒過夜、不要在周末投入、最好移步投遞到附近郵局裡的郵箱，或者親手交到郵差手中。如果是寄送有價值支票和或帶有個人重要信息的郵件時，更要特別小心，若是投遞到街邊的藍色郵筒，最好察看每天郵遞員收集郵件的時間，並在收集的前一刻才投入。

郵政檢察局及執法部門提供民眾若寄送有價值支票和或帶有個人重要信息的郵件，最好移步投遞到附近郵局裡的郵箱，或者親手交到郵差手中。(Getty Images)

抓正著 華男偷多筆郵箱財物

家住紐約市皇后區的華裔 男子林國(Guo Lin，音譯)今年7月因企圖盜竊他人身分、非法持有他人信息等罪名被檢方提告。被捕時，他正試圖在道明銀行(TD Bank)辦理借記卡，機警的銀行員發現他的長相與所提供的駕照上照片不符，立即報警逮人。經查，駕照的原主人與林國素不相識，也未授權他代理任何銀行業務。

警員還在他身上搜出其他人名下的駕照、借記卡、信用卡、支票等物，警方調查後確認證件及票據的主人都未授權給歹徒代辦事項，經查，證件及票據多數都是林國透過郵箱盜竊所得。

不法之徒非法竊取的郵件。(取自USPS推特)

寄支票 信件被偷 錢也被轉走

在芝加哥市，一位居民自家的裝修工程完工後，將3萬7000元的支票寄給了承包商。然而在款項被兌領的一周後，承包商卻來電催促說她怎麼還不付錢。經過查詢，她才發現這張支票在郵寄過程中，被人從郵筒中偷走了，錢也被轉移到了不明人士名下。

假期前 禮物包裹失竊案大增

類似的盜竊案件目前正在全美各地蔓延，造成被害人經濟損失。郵政檢察局統計，2020年3月到2021年2月間，該局共接到約30萬宗郵件失竊的報案，比上年同期增長了161%。在假期之前，包裹和禮卡的數量尤其大量增加。

聖誕假期來臨，美國郵政檢察局(USPIS)提醒民眾寄送禮物和禮卡時要特別留意避免給不法之徒可乘之機。(Getty Images)

偷信件 華人在自家門前撞見

在加州聖伯納汀諾縣，一位華裔居民在收到鄰近街區多家住戶信箱被盜的警訊後，隨即出門察看自家信箱，正好撞見嫌犯明目張膽地從他家信箱裡掏取信件。在紐約布碌崙(布魯克林)區，不只一位華裔居民曾向警方報案稱有人非法闖到家門口竊取郵箱內的信件。

在加州聖伯納汀諾縣，曾發生鄰近街區多家住戶信箱被盜的案件。圖為加州一個小區道路邊的一排信箱。(路透)

釣魚法 歹徒「釣」出郵筒信件

郵件盜竊手段五花八門，有些很簡單且古老。比如一種名為「釣魚」的手法，盜竊者把塗有黏性物質的重物吊在繩子上投入信箱，黏住目標後再從投信口拉出來，竊取郵件中的個資或支票。

郵差的郵包和他們手中的萬能鑰匙，也常常是不法之徒下手的對象。今年夏天，佛州坦帕灣地區三名郵差報告說，他們在工作中遭遇搶劫，其中至少一名劫匪據報持有槍枝。

國會議員正推動立法，提高深綠色郵筒(Relay Boxes)的安全指數，以避免不法分子輕易盜取信件。 圖為一名郵差從郵車裡卸下郵件和包裹。(路透)

孟昭文倡改裝全國藍色郵筒

為減少郵件被竊案，紐約州華裔國會眾議員孟昭文日前致函美國郵政服務局(USPS)，要求提高深綠色郵筒(Relay Boxes)的安全指數，須有兩把主鑰(Master Keys )才能打開，以避免不法分子輕易盜取信件。

孟昭文說，與傳統的藍色郵筒不同，儲存上千封信件的深綠色郵筒，無需鑰匙就能打開，有很大的安全漏洞。僅去年11月，紐約皇后區法拉盛市中心就有九個深綠色郵筒遭竊，大量華裔民眾的信件丟失。她正在國會積極推動立法，改裝全國所有藍色收信郵筒，將郵件投擲口變窄，以減少相關罪案的發生。