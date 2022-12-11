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美B-21轟炸機改變遊戲規則 馳援台灣不再需要附近基地

編譯茅毅／即時報導
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）
甫公開亮相的美國最新型匿蹤轟炸機B-21。（路透）

美國第六代匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（Raider）甫於3日公開亮相，這是其近30年來公開的首款新型戰略轟炸機，旨在因應中國軍力崛起對美方造成的戰略挑戰。香港南華早報11日引述分析家報導，由於B-21「橫空出世」，美國不再需要鄰近台灣的基地，就能夠在兩岸開戰時馳援台灣。此一改變將在亞太地區帶來巨大衝擊。

歷經多年祕密研發後，美國在加州空軍基地揭開B-21的神祕面紗。從其起落架看來，B-21的大小似乎比美國空軍另一款戰略轟炸機B-2「幽靈」（Spirit）小。

坎培拉智庫澳洲戰略政策研究所（ASPI）高級分析師戴維斯（Malcolm Davis）對此表示，B-21是小一點，但別忘了自一九八○年代起，武器技術已與時俱進。最重要的是它在不被敵方偵測到下，滲透中國和俄羅斯「反介入／區域拒止」（A2 / AD）網絡的能力，得以發射更多美軍目前可資運用的先進武器。

美國智庫蘭德公司高級分析師何天睦（Timothy Heath）亦指出，B-21將對亞太地區帶來巨大影響。在因應該地區爆發戰鬥的突發狀況時，B-21將提供美國更大彈性。例如美國不再需要一座靠近台灣的基地，才能派美軍轟炸機馳援在台灣附近發生的不測風雲。

何天睦還說，B-21也能和其他軍機協調作戰，遂行情蒐、監偵與支援，這使它成為一個多功能又極具價值的平台，有助提升美國在亞太戰區的嚇阻力。惟昂貴造價是B-21的軟肋，這將限制五角大廈的採購數量。

戴維斯則提到，中國軍機還沒到第六代，其已知研發中的轟-20（H-20）新型轟炸機，「較接近（B-2性能提升後）的B-2A」。儘管B-21將對中國的防空系統造成挑戰，何天睦等分析師認為，在某種程度上，解放軍長程飛彈可能有助縮短中國對美國的不利差距。不過，由於中國的長程飛彈數量不夠多，因此其東風-26（DF-26）中程彈道飛彈可能提供類似的長程戰略攻擊任務。

解放軍的東風-26中程彈道飛彈。（Getty Images）
解放軍的東風-26中程彈道飛彈。（Getty Images）

分析師 加州 澳洲

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