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巴隆：台積電對美400億美元投資只是起點 並非勝利

編譯簡國帆／綜合外電
台積電上周宣布將擴大對美國亞利桑納州的投資額兩倍多到400億美元。（路透）
台積電上周宣布將擴大對美國亞利桑納州的投資額兩倍多到400億美元。（路透）

台積電上周宣布將擴大對美國亞利桑納州的投資額兩倍多到400億美元，第一座晶圓廠將在2024年開始生產4奈米晶片，第二座預定2026年前生產3奈米晶片，巴隆金融周刊（Barron's）評論指出，這400億美元對台積電來說，這是起點，而非獲勝的終點。

巴隆周刊指出，400億美元是個大數字，卻不是萬靈丹，台積電並未提供這筆支出的時程安排，也只占台積電整體資本支出的一部分。摩根大通預估，台積電從2022~2024年的資本支出約為1,000億美元。

台積電的亞利桑納州晶圓廠確實能提高美國的晶片產能，但也有限。台灣已成為美中地緣政治緊張的焦點，因為美國半導體產業協會（SIA）和波士頓顧問集團（BGC）的2021年報告顯示，這個小島的全球最先進晶片生產占全球超過九成，多數來自台積電。

在台積電的亞利桑納州廠上線後，生產的技術仍將比台灣最先進晶圓廠的技術落後一到兩代。摩根大通預期，台積電的台灣廠將在明年第1季開始生產3奈米晶片，到2026年時，可能已跨入更先進的製程。屆時蘋果最新款iPhone的晶片將不會是美國製造，因為這些晶片需要以最先進的技術生產，因此亞利桑納州廠可能支援較舊款的iPhone或iPad。

「晶片戰爭」一書作者Chris Miller上月說，美國決策當局仍然低估了在地緣政治情勢惡化時，台灣的相關風險。巴隆周刊認為，400億美元雖然有助減輕政治壓力，先進晶片製造仍將集中在台灣。

台積電 晶片 亞利桑納州

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