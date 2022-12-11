美俄換囚不對等 司法部不滿 「簡直瘋了」

美俄達成協議用俄國軍火商布特（右）換回女子職籃明星格林納（左）返國，但被批評這個「交易」並不對等。（歐新社）

美國上周釋放惡名遠播的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)，交換美國女子籃球(WNBA)明星格林納(Brittney Griner)，這是拜登 政府努力十個月的成果，卻招致司法部 強烈反對；司法部認為，兩人的罪行差異太大，形容此次換囚是個「錯誤」。

華盛頓郵報報導，格林納曾是兩屆奧運金牌得主，2月因持有少量大麻油飛抵莫斯科遭逮捕；布特則涉及提供走私軍火給蘇丹、盧安達、阿富汗及安哥拉等暴力政權與軍事組織，因而被稱作「死亡商人」，被判關在聯邦監獄25年。

格林納與布特在波斯灣的柏油碎石飛機跑道上交會，兩人僅距數呎之遙的畫面曝光後，美方招致強烈輿論批評，譴責美方以重罪犯交換遭俄方非法拘留的美國公民，以及把前陸戰隊員魏倫丟下。

格林納的支持者、民權領袖和LGBTQ人士施壓白宮帶她回家，視此換囚為修復正義的表現，但可望成為下屆眾院議長的麥卡錫(Kevin McCarthy)等批評者譴責這場換囚「荒謬」，徒增美國人在外國遭拘留的風險。

匿名資深官員透露，換囚之前，拜登政府內部及跨部門的討論分歧。

華郵指出，換囚磋商通常涉及政府間不同部門複雜的政治交換，但格林納與布特換囚卻屬例外。

司法部許多現任及卸任官員反對讓布特在2029年的預訂釋放期之前恢復他的自由。

匿名官員透露，「若(格林納)是我的親戚，我會希望換囚，但拿惡名昭彰的軍火販子交換籃球員，簡直瘋了。」

最扯的是，被關在俄國近四年的前美國陸戰隊退伍軍人魏倫(Paul Whelan)不在換囚之列，他遭俄方依間諜罪名判刑16年；美方表示，魏倫背負莫須有的罪名。

國務院官院數月來倡議以布特交換魏倫和格林納，但俄方拒絕，表明除非美方釋放布特和前俄國間諜克拉西科夫(Vadim Krasikov)才有得談。

美國官員表示，克拉西科夫在德國 涉及謀殺案而被判無期徒刑，目前關在德國，而德國官員表明，不可能釋放克拉西科夫。