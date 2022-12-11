奧斯丁：中俄擴張核武庫 美是盟國「最終後盾」

美國國防部長奧斯丁指俄國和中國的核武庫擴大且現代化。（路透）

俄羅斯對烏克蘭，以及中國對台灣緊張情勢升高之際，美國國防部長奧斯丁 (Lloyd Austin)9日警告，中俄擴張且精進其核武庫，強調「核震懾能力不只是數字遊戲，這種想法會導致危險的軍備競賽」。

奧斯丁9日在美軍戰略司令部指揮官交接典禮上表示，美方「即將邁向新階段，兩大主要核武國進行戰略競爭」。

戰略司令部負責美軍策略核震懾、核武行動和飛彈防禦事務，指揮官、海軍上將理查德(Charles Richard)9日退休，職務交接給空軍上將柯頓(Anthony Cotton)。

奧斯丁在典禮上坦言，戰略司令部不久後將面臨諸多挑戰，包括俄國擴張核武，中方核武也迅速擴張、現代化且多元化。他說：「隨著俄軍持續選擇對烏克蘭進行殘酷和無理之戰，全世界都看到普亭 參與極不負責的核軍備戰爭；別誤會了，核武有責任避免挑釁行為，降低擴散與情勢升級的風險。」

普亭8日表示，「核武威脅漸增」，稱俄國若面臨遭核攻的險境，不排除利用核武先發制人。

因應普亭的發言，美軍戰略司令部匿名官員表示，「代價太高且未審慎思考，俄方不會排除先發制人」。

俄軍擁有全球最多的核彈 頭庫存，美國則以3800枚核彈頭居次。

美俄間的「新戰略武器裁減條約」(New START)談判在俄國2月24日侵烏後中斷，五角大廈11月報告示警，中國現有400多枚核彈頭，比兩年前增加一倍。

五角大廈呈報給國會的年度「中國軍力報告」指出，中國擴張核武的速度讓北京得以在2035年前擁有1500枚核彈頭。

參眾兩院軍事委員會的共和黨高層5日致信當時即將退休的戰略司令部指揮官理查德，敦促美軍解密最近根據2022財年「國防授權法案」一項條款向國會報告的決定；此條款要求美軍在中國比美國部署更多洲際彈道飛彈(ICBM)、ICBM發射器或在ICBM上配備更多核彈頭時通知國會。

奧斯丁表示，戰略司令部旨在威懾衝突並維持和平，穩固、安全且有效的核武是美方及其盟國的「最終後盾」。