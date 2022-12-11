俄諾貝爾獎得主痛批普亭侵烏：瘋狂且犯罪

諾貝爾和平獎得主俄國「紀念」主席拉欽斯基，10日在受獎時批評普亭入侵烏克蘭是犯罪行為。（Getty Images)

2022年諾貝爾 和平獎10日在挪威首都奧斯陸頒發，本屆由白俄羅斯 人權團體領袖畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)、俄國人權組織「紀念」(Memorial)、烏克蘭人權組織「公民自由中心」(Centre for Civil Liberties，CCL)共同獲此殊榮，「紀念」主席拉欽斯基(Yan Rachinsky)10日發表獲獎感言時抨擊俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)在烏克蘭發起「瘋狂且犯罪」的戰爭。

拉欽斯基表示：「俄羅斯公民社會現今的悲慘狀態是其未解決過去的直接後果。」並說在普亭的領導下，「法西斯主義」已經變成「對烏克蘭瘋狂且犯罪戰爭的意識形態理由」。

「紀念」是俄國最著名且最受尊崇的人權團體之一，致力於揭發30多年前史達林主義(Stalinist)時代的傷害與暴行，該組織去年底被俄國最高法院下令關閉。

諾貝爾和平獎得主俄國「紀念」主席拉欽斯基，10日在受獎時批評普亭入侵烏克蘭是犯罪行為。（Getty Images)

CCL主任馬特維丘克(Oleksandra Matviichuk)發表感言時呼籲針對普亭及白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)成立國際特別法庭，審判「戰爭罪」，她稱這是「確保為受戰爭影響的人伸張正義」，馬特維丘克也警告戰犯不應該只在獨裁政權垮台後才被定罪，她表示：「正義不能等待。」

白俄羅斯人權團體領袖畢亞利亞茨基目前正被監禁，由他的妻子平丘克(Natallia Pinchuk)代表領獎。

平丘克代畢亞利亞茨基發表感言：「這個獎屬於我所有捍衛人權的朋友、所有的公民運動家、還有數萬經歷毆打、折磨、逮捕、監禁的白俄羅斯人。」

三名諾貝爾和平獎得主將共享1000萬瑞典克朗(90萬元)的獎金。

本屆獲獎者因他們在各自國家「記錄戰爭罪行、侵犯人權及濫用權力的傑出工作」而受到肯定。

10月挪威諾貝爾委員會(Norwegian Nobel Committee)宣布得獎者時在聲明中表示：「多年來他們推動批評權力的權利，並且保護基本的公民權利。」