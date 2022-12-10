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美用「死亡商人」換女籃球星 在中被囚公民家屬要求比照辦理

編譯周辰陽／即時報導
美俄日前達成換囚協議，用「死亡商人」布特換回WNBA球星格林納，一些在中國遭到錯誤拘留的美國公民家屬與倡議者很高興她獲得自由，但也主張他們該得到換囚。（Getty Images）
美俄日前達成換囚協議，用「死亡商人」布特換回WNBA球星格林納，一些在中國遭到錯誤拘留的美國公民家屬與倡議者很高興她獲得自由，但也主張他們該得到換囚。（Getty Images）

美俄日前達成換囚協議，用「死亡商人」布特（Viktor Bout）換回WNBA球星格林納（Brittney Griner）。Politico報導，一些在中國遭到錯誤拘留的美國公民家屬現在感到怒氣沖沖，稱拜登總統沒有兌現將釋放他們親人視為「個人優先事項」的承諾。

這些美國公民的家屬與倡議者說，很高興格林納獲得自由，但是他們也該得到換囚。他們主張，拜登政府過分注重經由總統人質事務特使（Special Presidential Envoy for Hostage Affairs）辦公室跟美國駐北京大使館官員的靜默外交（quiet diplomacy）來談判他們摯愛的獲釋，但認為這種策略失敗了，要求更強而有力的換囚方法。

報導指出，白宮國安顧問蘇利文6月據報曾告訴中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，釋放在中國被錯誤拘留或遭受出境禁令的美國人，「對他本人與拜登總統都是個人優先事項」。這些美國公民的家屬現在指控拜登政府放棄了這個承諾，未能運用協助釋放格林納的同等資源與決心來解決他們被囚禁親人的困境。

美國公民李凱（Kai Li，音譯）自2016年赴中探親後，就被當局以間諜罪關押至今。其子哈里森．李（Harrison Li）說，拜登應該「像（他）怎麼處理格林納案，更為迅速、更加有力與用同等急迫採取行動」。他說，囚犯交易「是一種似乎行得通的工具，這是我們將要推動的工具之一」。

拜登 美國公民 北京

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