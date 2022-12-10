我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

世足賽／內馬爾的眼淚：巴西止步8強 足球森巴永不謝幕

台酒證實：台啤12月出口中國130萬訂單 遭全數暫停

席納瑪突退黨 白宮：民主黨仍掌參院多數

記者顏伶如／綜合報導
立場原本就有點搖擺的民主黨參議員席納瑪宣布退黨，讓原本已居穩定多數的民主黨重新擔憂未來參院運作。（路透）
立場原本就有點搖擺的民主黨參議員席納瑪宣布退黨，讓原本已居穩定多數的民主黨重新擔憂未來參院運作。（路透）

民主黨亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布退黨，改登記為無黨籍；席納瑪脫黨可能有利拉抬個人政治品牌，但對民主黨在參院下一屆會期掌握微幅多數的局面基本上沒有影響。

席納瑪表示不會加入參院共和黨黨團運作，打算保留目前民主黨委員會職位。

2024年將面臨連任考驗的席納瑪，2019年進入參院之後一直立場鮮明，投票傾向則讓外界捉摸不定，偏向走獨立路線。偶爾與共和黨唱和、反對民主黨施政要項的作風，則讓民主黨同僚頗傷腦筋。

席納瑪尚未決定是否角逐連任

席納瑪9日接受媒體訪問時說：「傳統式的政黨制度，對我而言真的格格不入。」她在訪問中表示，尚未決定是否角逐連任，但退黨決定是「真實面對自己，對於我所代表亞利桑納民眾的價值信念保持真實」。

她說：「我不覺得我會有任何改變。」她表示，退黨只是進一步證明自己的辦事模式，就是跨越政黨藩籬，努力嘗試，盡力完成使命。

突然改變政黨歸屬 國會史罕見

現任聯邦參議員突然改變政黨歸屬，在美國國會史上相當罕見。然而，席納瑪決定對於個人政治前途的影響，其實遠遠超過參議院的實際運作。

才剛拿下參院多數 民主黨難堪

喬治亞州第二輪投票結果6日揭曉，民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)連任成功，新任會期民主黨與共和黨在參院將是51席對49席。不過，相隔幾天之後，席納瑪便於9日拋出退黨聲明，讓民主黨有點難堪，但不致於影響民主黨掌握參院。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)9日發表聲明說，已事前接獲席納瑪告知，席納瑪也要求保留委員會職務。

舒默在聲明中讚揚席納瑪，說她個性獨立，「一直都是這樣」。他表示：「我認為她是一位優秀且有效率的參議員，我期待接下來民主黨居多數的參院新會期能夠有豐富成績。」

席納瑪政治風格師承已故亞利桑納州共和黨籍聯邦參議員馬侃(John McCain)的特立獨行本色；她將與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)一樣，是參院極少數的無黨籍參議員，但具有高度影響力，平日參與參院民主黨團運作。

白宮：重要夥伴 將持續合作

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)9日在新聞簡報會上說，席納瑪是拜登政府通過重大施政的「重要夥伴」，退黨並不會改變民主黨仍然掌握參院多數的事實，「我們相信接下來將持續與她合作」。

民主黨 參院 參議員

上一則

席納瑪「讓亞州黨人難堪」民主黨早不提名她選連任

延伸閱讀

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途

席納瑪退黨 「給亞州民主黨人難堪」恐自毀政治前途
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
參議員決選沃諾克險勝沃克 喬州或成2024大選搖擺州

參議員決選沃諾克險勝沃克 喬州或成2024大選搖擺州
喬州決選贏了 民主黨掌參院不再為協商讓步

喬州決選贏了 民主黨掌參院不再為協商讓步

熱門新聞

張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
中國國家主席習近平抵達沙烏地阿拉伯，多名沙國王室成員在機場迎接。（新華社）

給拜登難堪？沙王儲高規格接待習 4戰機6禮賓機伴飛

2022-12-07 21:50
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
美俄在阿布達比機場進行換囚，兩隊人馬陪同WNBA球星格林納和軍火商「死亡商人」布特，彼此走向對方，然後分道揚鑣。(擷自推特)

影╱美俄「換囚」歷史性一刻 雙方握手後分道揚鑣

2022-12-08 15:40

超人氣

更多 >
不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」

不用靠保健食品 這11種食物可增強「骨本」
亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨
世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？

世說新聞╱好市多這款15元禮盒 華人為何狂買？
好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒

好市多人氣禮盒鳳梨酥 華人一次掃貨16盒
退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞

退休生活不為錢煩惱 做到這6點至少可衣食無虞