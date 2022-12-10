席納瑪突退黨 白宮：民主黨仍掌參院多數

立場原本就有點搖擺的民主黨參議員席納瑪宣布退黨，讓原本已居穩定多數的民主黨重新擔憂未來參院運作。（路透）

民主黨 亞利桑納州聯邦參議員 席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布退黨，改登記為無黨籍；席納瑪脫黨可能有利拉抬個人政治品牌，但對民主黨在參院 下一屆會期掌握微幅多數的局面基本上沒有影響。

席納瑪表示不會加入參院共和黨黨團運作，打算保留目前民主黨委員會職位。

2024年將面臨連任考驗的席納瑪，2019年進入參院之後一直立場鮮明，投票傾向則讓外界捉摸不定，偏向走獨立路線。偶爾與共和黨唱和、反對民主黨施政要項的作風，則讓民主黨同僚頗傷腦筋。

席納瑪尚未決定是否角逐連任

席納瑪9日接受媒體訪問時說：「傳統式的政黨制度，對我而言真的格格不入。」她在訪問中表示，尚未決定是否角逐連任，但退黨決定是「真實面對自己，對於我所代表亞利桑納民眾的價值信念保持真實」。

她說：「我不覺得我會有任何改變。」她表示，退黨只是進一步證明自己的辦事模式，就是跨越政黨藩籬，努力嘗試，盡力完成使命。

突然改變政黨歸屬 國會史罕見

現任聯邦參議員突然改變政黨歸屬，在美國國會史上相當罕見。然而，席納瑪決定對於個人政治前途的影響，其實遠遠超過參議院的實際運作。

才剛拿下參院多數 民主黨難堪

喬治亞州第二輪投票結果6日揭曉，民主黨籍聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)連任成功，新任會期民主黨與共和黨在參院將是51席對49席。不過，相隔幾天之後，席納瑪便於9日拋出退黨聲明，讓民主黨有點難堪，但不致於影響民主黨掌握參院。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)9日發表聲明說，已事前接獲席納瑪告知，席納瑪也要求保留委員會職務。

舒默在聲明中讚揚席納瑪，說她個性獨立，「一直都是這樣」。他表示：「我認為她是一位優秀且有效率的參議員，我期待接下來民主黨居多數的參院新會期能夠有豐富成績。」

席納瑪政治風格師承已故亞利桑納州共和黨籍聯邦參議員馬侃(John McCain)的特立獨行本色；她將與佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、緬因州聯邦參議員參議員金恩(Angus King)一樣，是參院極少數的無黨籍參議員，但具有高度影響力，平日參與參院民主黨團運作。

白宮：重要夥伴 將持續合作

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)9日在新聞簡報會上說，席納瑪是拜登政府通過重大施政的「重要夥伴」，退黨並不會改變民主黨仍然掌握參院多數的事實，「我們相信接下來將持續與她合作」。