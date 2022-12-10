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美俄換囚曲折 一度涉及在德刺客 普亭堅持「間諜換間諜」

記者胡玉立／綜合報導
俄羅斯總統普亭。（Getty Images)
俄羅斯總統普亭。（Getty Images)

美俄換囚任務在女籃明星格林納(Brittney Griner)9日返美後，歷經八個月的換囚大事塵埃落定。直接參與換囚談判的匿名美方高層官員，向紐約時報透露最後「以一換一」的背後曲折故事；其中包括，美方向俄羅斯要求換回格林納和前陸戰隊員魏倫(Paul Whelan)，有好幾個月只得到同一個令人憤怒的回答：在德國坐牢的俄羅斯人瓦迪姆・克拉西科夫(Vadim Krasikov)必須是這項交易的一部分。

克拉西科夫是俄羅斯刺客，2019年在柏林公園殺害一名車臣戰士，遭德國定罪並被判處無期徒刑。面對這幾乎不可行的換囚要求，美方曾試探過德國對口，果不其然遭柏林回絕。美方也曾設想出某種三方交易，讓德方也能獲得回報，但沒有任何進展。

俄拖延數月 不想拉抬拜登聲勢

部分美國外交官一度私下認定，堅持將克拉西科夫扯入美俄換囚交易，是俄羅斯總統普亭的拖延戰術，以免換囚交易在11月期中選舉前拉抬拜登氣勢。但也有人指出，俄方稱魏倫是間諜，以「間諜換間諜」是莫斯科安全部門保住面子的堅持。最後，拜登不得不做出艱難的決定：只換一名美國人，那就是格林納。

紐時報導，格林納在俄羅斯2月入侵前烏克蘭前一周於莫斯科機場因輕微攜帶毒品罪遭拘留，俄方沒多久即透過情報機構與美方互動，明確表示他們願用格林納換回在美國監獄服25年刑期的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)。美方要求同時換回格林納和魏倫，俄方對此表示，那得加上人在德國的克拉西科夫。

好幾個月的僵局過去。就在美國期中選舉日之後，俄羅斯聯繫人傳來新消息，將注意力完全集中在格林納，提出將魏倫排除在外就可以換囚的說法。俄方表示，以格林納換布特，算是「公平交易」。

這筆交易 司法部反對 國務院挺

白宮為此舉行了一連串高層會議，討論俄方是否認真進行這場一對一換囚，美方是否該接受？司法部曾透過國家安全顧問蘇利文 (Jake Sullivan) 表示反對這筆交易，司法部還制定了全面反對囚犯交易政策，認為「換囚」是在削弱美國司法系統。但與此同時，國務院支持換囚，其他官員也表示，俄方換囚交易的要求不變，此時應該接受它；拜登最後拍板定案。

有了總統的批准，美外交官向俄方同行確認意願，立即得到明確答覆。美方還曾小心翼翼地再次為魏倫請命，詢問俄方除了克拉西科夫之外，是否還有其他人可以讓他們換回魏倫和格林納。結果俄方堅定回絕，但並未以此為藉口退出為格林納制定的換囚安排。

接下來，在幾天內，以兩架飛機換囚的計畫細節擬定，一架飛機載著格林納從莫斯科起飛，另一架飛機載布特從美國起飛，雙雙前往阿拉伯聯合大公國首都阿布達比「換囚」。拜登擔心交易突然生變，一直等到最後一刻才簽署特赦布特。

俄羅斯 拜登 德國

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