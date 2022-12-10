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席納瑪退出民主黨不意外 黨內人士：她一向自私

記者顏伶如／綜合報導
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）
聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

亞利桑納州聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)9日宣布退出民主黨成為無黨籍，白宮官員及民主黨高層人士紛紛表示，席納瑪向來我行我素，對於現狀的衝擊不大；民主黨內進步派人士及有意在2024年角逐亞利桑納州參議員的潛在對手則說，席納瑪一直都是把個人利益擺在第一。

白宮發言人尚皮耶(Karine Jean-Pierre)說，席納瑪依舊還是拜登政府的「重要夥伴」；至於媒體詢問席納瑪宣布退黨之前是否先讓白宮知道，尚皮耶則未評論。

尚皮耶說：「我們理解她想在亞利桑納州登記為無黨籍的決定。我們的看法是，這並不會改變民主黨在參院新會期掌握多數的事實。我們相信接下來將持續與她合作。」

尚皮耶說，席納瑪支持拜登總統的投票紀錄達93%，也曾在重大施政與拜登政府合作。尚皮耶舉例說，席納瑪對於晶片法案(CHIPS Act)、基礎建設法案及降低通膨法案(Inflation Reduction Act，IRA)均投下贊成票。

民主黨籍亞利桑納州聯邦眾議員蓋耶哥(Ruben Gallego)一直被看好將在2024年挑戰席納瑪參議員席次。蓋耶哥9日發表聲明表示，席納瑪退黨就是「再一次把個人利益放在為亞利桑納州人民服務之上」。

民主黨亞利桑納州黨部發表聲明表示，席納瑪有嚴重疏失，並未支持擴大投票權、提高企業稅等法案。

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)在推特發文寫道，非常感謝席納瑪把參院席次讓出來給民主黨挑戰對手。

歐凱秀指出，席納瑪的長篇大論與追求政策從來不曾有任何具體價值，「她完全沒有為亞利桑納州人民訂定任何目標，沒有願景，沒有承諾，在參院只會反對健保，只知道營造氛圍。人民應該擁有更好的。很感謝讓參議員選舉與提名出現了機會」。

民主黨 亞利桑納州 參議員

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