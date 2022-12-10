席納瑪「讓亞州黨人難堪」民主黨早不提名她選連任

聯邦參議員席納瑪宣布退出民主黨，但不會參加共和黨黨團運作，民主黨仍可維持參院多數，對國會影響不大，但確實會讓拜登政府難堪。（美聯社）

亞利桑納州 聯邦參議員席納瑪(Kyrsten Sinema)離開民主黨 成為無黨籍，雖然不會改變參院 權力平衡，卻可能影響她在家鄉的政治前途。

美聯社報導，席納瑪明確表態不會加入參院共和黨團運作，因此民主黨在參院新一屆會期仍掌握多數，對於絕大多數法案表決，一般預料席納瑪投票方向將與民主黨一致，只有特定議題除外。她在宣布退黨的影片中說：「對我來說，一切都沒有改變。」

對於參院兩黨權力平衡來說，改變相當有限，參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)分配任務也沒有改變，席納瑪仍將保留民主黨委員會席次，參院整體架構並沒有被打破。

對民主黨推動施政來說，席納瑪退黨同樣影響不多，特別是共和黨將掌握眾院新會期多數，民主黨法案在眾院過關的希望本來就不大。從席納瑪過去投票紀錄來看，向來充滿獨立色彩，例如反對提高最低工資；席納瑪與另一位民主黨中間派要角、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)聯手，在拜登總統上台前兩年大幅刪減拜登政府的社會支出法案。

至於席納瑪個人方面，問題則較複雜。由於民主黨將在亞利桑納州另推人選，席納瑪2024年若要角逐連任，將同時面臨民主、共和兩黨候選人挑戰，選情將是「三強鼎立」局面。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，到目前為止，席納瑪並未表明是否競選連任，如果她以無黨籍身分於2024年參加參議員選舉，並且大量吸走民主黨支持者的選票，鷸蚌相爭結果恐怕導致共和黨候選人勝出。

亞利桑納州民主黨黨部副主委史魯格基(Michael Slugocki)表示，對於席納瑪退黨並不感到意外，「但她的表現讓我失望」。他說，席納瑪與民主黨地方黨部已經長達數月沒有接觸，席納瑪宣布退黨前也未通知黨部。

史魯格基表示，席納瑪退黨讓民主黨2024年亞利桑納州參議員選情出現大地震，「她就是故意要給亞利桑納州的民主黨人難堪」。他指出，對於再過兩年將登場的總統大選而言，如果席納瑪持續抨擊民主黨，在民主黨陣營裡見縫插針，將讓亞利桑納州民主黨選情變得棘手。

他說：「席納瑪退黨確實為拜登帶來更多煩惱，但我覺得她根本不在乎。」