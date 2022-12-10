眾院議長有變數 共和黨麥卡錫、畢格斯互不相讓

國會參眾兩院兩黨都遭遇黨內亂流。參院多數黨民主黨議員席納瑪退黨，讓多數黨領袖舒默（左）感到頭痛。眾院共和黨領袖麥卡錫（右）打算直攻議長，現也受到黨內同志畢格斯的挑戰。（路透）

取得眾院 多數的共和黨 為下屆議長一職爭執不下，亞利桑納州眾議員畢格斯(Andy Biggs)挑戰同黨眾院領袖麥卡錫；麥卡錫放話絕不退縮，畢格斯也矢言不是虛張聲勢；兩人在下一屆眾院開議投票 時，若無人取得218票，親麥卡錫共和黨人考慮與民主黨合作，另推人選。

有線電視新聞網(CNN)9日報導，麥卡錫表示，自己有信心取得218票，成為下屆議長；但強硬保守派的畢格斯加大力度，阻止加州出身的麥卡錫掄起議事槌。

下屆眾院議長要投票多輪才能選出的可能性愈來愈大，為1923年來首見；麥卡錫的盟友及政敵都開始悶聲盤算，假如他第一輪拿不到218票，局面難測時，該採什麼步驟。

獲川普支持的共和黨眾議員畢格斯決定挑戰麥卡錫，爭取議長寶座。（路透）

原本以為眾院議長寶座十拿九穩的共和黨眾議員麥卡錫，再度受到黨內挑戰，議長之路仍充滿變數。（路透）

麥卡錫的支持者矢言，就算多輪投票也會支持他；共和黨消息人士指出，為出現這種情境已討論多次，包括究竟是要讓眾院休會，還是不論耗時多久都一直投下去。

麥卡錫團隊已與一群保守派議員認真談判，條件包括可能讓他們出任影響力重大的委員會職務，擁有更多主導立法程序的權力。

共和黨消息人士表示，談判還在初期階段，最後可能讓強硬右派覺得有望取得他們最想追求的額外權力，就是在全院會上投票，把現任議長拉下馬。

但為防出現麥卡錫及畢格斯在2023年1月3日都拿不到218票，且都不願退讓的「末日」光景，某些麥卡錫的支持者已釋出風聲，可能會跟民主黨合作，找一位溫和派的共和黨人選，讓他取得218票而執掌議事槌；這個想法雖然不太可能實現，但足證目前議長選舉有多激烈難測。

內布拉斯加州共和黨籍眾議員貝肯(Don Bacon)表示，他們初步計畫投票給麥卡錫，就算多輪投票也要讓麥卡錫勝出；但對手如果認為可以無限次那麼做，以便把麥卡錫拉下馬，貝肯表示不會讓這些人得逞。

貝肯說，若一小撮人拒絕歸隊、不按規矩，那他們將跨越黨派，找出兩黨都同意的共和黨人(出任議長)，但願最好別走到那一步。

共和黨內反麥卡錫人馬不吃這套；佛州眾議員蓋茲(Matt Gaetz)指出，目前正在討論重大規則變革，開放眾議院，以便讓眾議員真的有能力立法，代表選民心聲，不管誰出任議長都得同意這些規則，他不認為主持議事的會是麥卡錫，因為他拿不到218票。