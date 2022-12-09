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美俄換囚／前陸戰隊員魏倫回不了家 官員曝原因

記者張聲肇／綜合報導
已在俄國坐了四年牢的魏倫，2020年被俄國法院判決間諜罪確定。由於美國不能滿足俄方的要價，他獲釋回家仍遙遙無期。(美聯社)
已在俄國坐了四年牢的魏倫，2020年被俄國法院判決間諜罪確定。由於美國不能滿足俄方的要價，他獲釋回家仍遙遙無期。(美聯社)

美俄8日換囚，職業籃球女將格林納獲釋，但前陸戰隊員魏倫（Paul Whelan，前譯惠藍）卻仍身陷俄國囹圄，美方官員認為，魏倫之所以難獲釋，是因為被控間諜罪，俄國提高釋放魏倫的條件。

拜登政府努力了好幾個月，想一口氣換回魏倫和格林納，即使「代價」大於「死亡商人」布特，美國也願考慮，不過，最後俄國還是拒絕釋放魏倫。美國官員解釋說，談判到最後，美國沒得選擇，不是換格林納一人，否則一個都不換。

格林納是女籃明星，奧運金牌級運動員，媒體對她的關注，遠大於魏倫。魏倫2018年就被俄國逮捕，蹲牢時間比格林納長；拜登總統8日也替魏倫抱不平，說俄國對他和格林納差別待遇「完全沒有道理」，面對媒體質疑，也只能說，雖然令人傷心，「我們沒有放棄，也絕不放棄」替魏倫爭得自由。

格林納2月在俄國機場被捕的原因是，行李袋中查到含大麻油的電子煙吸菸筒，8月以走私禁藥罪名，判她九年監禁，最近又把她下放到偏遠的營區。替她爭取自由的團體擔心，她是非洲裔，又是同性戀女性，下場難料。

已在俄國坐了四年牢的魏倫，2020年被俄國法院判決間諜罪確定。美國卻認為，拘捕他就已是非法行為，何況刑事起訴、判刑，都是在製造冤獄。國務院上周說，魏倫前幾個禮拜被送到監獄醫院後，又被送回偏遠地區的罪犯集中營。

美國資深官員說，「我們相信」俄國提高釋放魏倫的條件，因為俄國冠給他的罪名是「間諜」；這名官員說，美國確實希望換回魏倫，也很有誠意和俄國談釋放魏倫的條件，俄方卻拿出「假間諜罪」來塘塞，稱魏倫和格林納「情況不同」。

有線電視新聞網(CNN)訪問在獄中的魏倫，從他口中得知，他也很驚訝自己不在這次換囚之列，不過「似乎也同意」間諜罪是俄國用不同標準對待他和格林納的原因。

美國政府至今無法滿足俄國釋放魏倫的條件，魏倫家人開始擔心魏倫的未來。

俄國 間諜 拜登

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