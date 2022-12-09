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美俄換囚／沙國、阿聯「邀功」？ 白宮否認外國政府介入

編譯洪毅／綜合8日電
美俄達成換囚協議，用俄國軍火商布特(右)換回美國女子職籃明星格林納(左)返美，但並未達成美國想要一換二的目標。（Getty Images)
美俄達成換囚協議，用俄國軍火商布特(右)換回美國女子職籃明星格林納(左)返美，但並未達成美國想要一換二的目標。（Getty Images)

美俄達成換囚協議後，沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼(Mohammed bin Salman)與阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)元首阿勒納哈揚(Mohamed bin Zayed Al Nahyan)在聯合聲明中表示，兩國在促進各方對話上「扮演重要角色」；但白宮官員稱，這是美方主導下，在48小時內達成的「艱難協議」。

被控挾帶大麻油入境俄羅斯的WNBA球星格林納(Brittney Griner)獲得莫斯科當局釋放後，乘坐私人飛機抵達阿聯首都阿布達比；而華盛頓當局釋放的，則是有「死亡商人」稱號、因涉嫌殺害美國公民而被判刑25年的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)，他同樣將乘坐私人飛機抵達阿布達比，雙方將在這座城市換囚。

沙國與阿聯在聯合聲明上說，兩國調解成功，反映出兩國之間，還有兩國與美國、俄羅斯之間相互堅定的友好關係，「凸顯出兩個如兄弟般友好的國家，在推動各方對話當中扮演的重要角色」。

白宮發言人柯比(John Kirby)則說，這是「美國政府達成的協議」，雖然政府曾進行「牽涉到幾個提供意見、概念及構想的國家在內」的多方對話，但是換囚協議「是由美國政府所促成的」。

據美國廣播公司(ABC)整理報導，國務卿布林肯(Antony Blinken)在今夏首次公開提議換囚，讓格林納與被控間諜罪的退伍軍人魏倫(Paul Whelan)回國，但無論如何談判，俄方始終堅持，只能讓布特交換格林納；一名官員8日表示，拜登總統終於在「過去兩天內」做出「艱難決定」，即接受俄方所開的條件。

格林納抵達阿布達比後，由國務院人質事務特使卡斯滕斯(Roger Carstens)代表拜登與布林肯迎接她；卡斯藤斯說，格林納滿面笑容，非常樂觀積極且滿懷感激。

路透報導則指出，沙國與阿聯的聯合聲明，反映出沙國繼9月斡旋，讓在烏克蘭遭到入侵的俄羅斯俘虜的外籍人士獲釋後，又一項外交勝利；也反映出雖然沙國與阿聯抵制歐美孤立俄國，還拒絕增產石油而與傳統盟友美國關係惡化的背景下，兩國與俄國的關係，反而可能對美國有利。

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