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美俄換囚／為何俄執意救「死亡商人」 專家分析關鍵原因

記者胡玉立／綜合報導
有「死亡商人」之稱的俄羅斯軍火商布特，據信與俄羅斯軍事情報部門有關聯，俄羅斯因此急於交換他回國。(路透)
有「死亡商人」之稱的俄羅斯軍火商布特，據信與俄羅斯軍事情報部門有關聯，俄羅斯因此急於交換他回國。(路透)

綽號「死亡商人」的俄羅斯軍火商布特(Viktor Bout)8日獲得拜登總統減刑，離開了伊利諾伊州馬里恩(Marion)限制嚴苛、有「小關達那摩」綽號的聯邦監獄，回到了俄羅斯。為什麼被美國判刑25年的布特，會是俄羅斯急於交換回國的頭號人物？多位美國官員和分析人士認為，布特顯然與俄羅斯軍事情報部門有關聯。

現年55歲的布特2008年在泰國遭到美國緝毒局 (Drug Enforcement Administration，DEA)逮捕，此後，俄羅斯官員就一直在抗議他所受到的待遇，指布特遭到DEA陷害。布特在紐約的律師齊索 (Steve Zissou) 7月還警告說：「除非讓布特返家，否則不會交換任何美國人。」

但多位知情人士認為，莫斯科的憤怒，與此案件的是非曲直無關，而是布特與俄羅斯軍事情報部門有關聯。

在柯林頓政府時期擔任國家安全委員會官員、帶頭追捕布特行動的沃洛斯基 (Lee Wolosky) 說：「很明顯，他與俄羅斯政府圈子有重要聯繫。」

至少會講六種語言的布特，當年是全球最惡名昭彰的軍火商，他建立了一個遍布全球的槍枝走私帝國，被控透過助長非洲、中東和亞洲衝突的武器販售中獲利。

俄羅斯軍事情報機構（通常稱為GRU）以採取大膽冒險行動著稱，儘管GRU不如蘇聯國家安全委員會（KGB）及後來的俄羅斯聯邦安全局（FSB）出名，但GRU近年來持續被指控涉入駭入選舉、暗殺不同政見者。另有報導稱，布特可能與俄羅斯總統普亭盟友、前副總理謝欽(Igor Sechin)關係密切。謝欽和布特1980年代都曾在非洲的蘇聯軍隊服役。布特否認自己與GRU有任何關聯，也說不認識謝欽。

獨囚伊州「小關達納摩」 拒與美合作

與此同時，儘管這位軍火販子在離家數千哩的美國孤立無援地坐了十多年牢，他始終拒絕與美國當局合作。他的沉默可能就是關鍵所在，也因此換得了俄羅斯當局的回報。俄羅斯記者索爾達托夫(Andrei Soldatov)說：「據我所知，他在獄中從未向美國人透露過任何資料。」

哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心(Belfer Center for Science)的薩拉傑揚 (Simon Saradzhyan)則表示，如果沒有政府保護，布特不可能經營如此龐大的走私業務，但他從未談論過這件事；此所以「俄羅斯政府急於把他找回去，以保持這種狀態」。

布特獲釋 專家解讀：如同獲祖國回報

俄羅斯安全專家加萊奧蒂(Mark Galeotti)今夏也曾表示，布特獲釋，會向其他可能也陷入麻煩的俄羅斯人發出信息：「祖國不會忘記你。」

俄羅斯外交部8日已發出聲明慶祝布特獲釋，稱這位軍火商「已經回到他的祖國」。

俄羅斯 拜登 普亭

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