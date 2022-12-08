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德極右政變主謀…71歲貴族後裔落網 家族說他糊塗老人

記者胡玉立／綜合報導
被控密謀推翻德國政府的組織領袖是現年71歲的羅伊斯王子海恩利奇13世。(取自臉書)
被控密謀推翻德國政府的組織領袖是現年71歲的羅伊斯王子海恩利奇13世。(取自臉書)

被控密謀推翻德國政府的組織領袖現年71歲的羅伊斯王子海恩利奇13世(Heinrich XIII Prince Reuss)，是有700年歷史的貴族羅伊斯家族(House of Reuss)後裔。羅伊斯家族昔日曾統治過德國東部一個小州；今年稍早，羅伊斯家族公開與海恩利奇13世畫清界限。

貴族家族撇關係

地方公共廣播公司MDR報導，海恩利奇13世今年稍早公開會見了以同情極端的「帝國公民」運動(Reichsbürger)聞名的當地市長，羅伊斯家族隨即公開表明，海恩利奇13世已斷絕與家族所有聯繫十多年。極端帝國公民運動(Reichsbürger)是個拒絕承認現代德國國家合法性的極右翼組織。該市長在襲擊一名記者後已被停職。

「我擔心他現在是一個陰謀論者，一個糊塗的老人，」羅伊斯家族代表海恩利奇14世(Heinrich XIV of Reuss)當時告訴MDR。該家族男性成員傳統上都姓海恩利奇，發言者並不是海恩利奇13世的兒子。

海恩利奇13世多年來一直致力維護家族歷史和墓地，他的曾祖父是家族裡最後一位君主，在一次世界大戰結束時退位。海恩利奇13世生於德國分裂時期的西德，德國統一後，他活躍於祖先統治過的地區，2014年還曾監督挖掘祖墳並翻新當地劇院。

他對陰謀論和反猶太主義傾向的興趣，有據可查。2019年1月，他在瑞士蘇黎世WorldWebForum發表題為「藍血精英的興衰體驗」演講。在15分鐘的演講中，他痛斥羅斯柴爾德(Rothschild)家族，指一次世界大戰是國際金融利益強加在德國皇帝之上，現代民主德國祇是一種幻想；這些說法都是常見的反猶太主義說詞。

羅伊斯家族在1918年以前一直統治格拉(Gera)，即現在的圖林根州(Thuringia)附近的一個公國，後來公國併入德意志帝國。世襲貴族在現代德國沒有特殊法律地位，他們的頭銜沒有正式意義，但有時仍被用作名字的一部分。

海恩利奇13世在他的職業官網中，自稱海恩利奇13世羅伊斯親王，並表示他提供「協調商業利益」，曾任高級房地產經紀人。他在法蘭克福高價位的西區(West End)有一套公寓和辦公室，他也是在那裡被捕。

警方依德國隱私法，對外只提供嫌疑人姓氏的首字母。德國新聞媒體報導，姓名為維塔利亞 B.(Vitalia B.) 的俄羅斯公民是海恩利奇13世的生活伴侶；她和姓名為諾伯特 G. (Norbert G.)的同謀，在圖林根州巴特洛本施泰因(Bad Lobenstein)附近海恩利奇13世的祖傳城堡落網。警察突襲了他的城堡，密謀者偶爾會在那裡會面。據說海恩利奇13世資助了該組織一些活動。

德國警方7日在全德發動蒐查逮捕行動，捉拿試圖推翻政府的極右組織成員。(美聯社)
德國警方7日在全德發動蒐查逮捕行動，捉拿試圖推翻政府的極右組織成員。(美聯社)
德國警方7日在全德發動蒐查逮捕行動，捉拿試圖推翻政府的極右組織成員。(美聯社)
德國警方7日在全德發動蒐查逮捕行動，捉拿試圖推翻政府的極右組織成員。(美聯社)

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