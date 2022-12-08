信奉陰謀論、拒認民主體制 德「帝國公民」為何危險

德國警方7日在全德發動蒐查逮捕行動，捉拿試圖推翻政府的極右組織「帝國公民」成員。(美聯社)

德國 「帝國公民」(Reich Citizens)運動創建於1871年，不承認德國民主體制，否認二戰以來成立的聯邦共和國，認為當前政府不過是由美英法等國建構的傀儡，1937年德意志帝國的疆土依然存在，另不反對暴力；帝國公民運動主要地盤在布蘭登堡(Brandenburg)、梅克倫堡-西波美拉尼亞(Mecklenburg-Western Pomerania)與巴伐利亞(Bavaria)一帶。

德國之聲(DW)7日報導，帝國公民運動的參與者，有小團體及個別人等，不接受目前聯邦政府的權威，拒絕納稅，自稱擁有「國家領土」，例如「日爾曼第二帝國」、「普魯士自由邦」及「日爾曼公國」。

這批團體的成員自己印行護照及駕照 ，為了打廣告還生產Ｔ恤及旗幟，不認為這些活動是非法，也不管聯邦承不承認，甚至在網站上自豪宣布，他們打算與「德意志聯邦共和國交戰」。

職司國內情報的「保護憲法辦公室」(BfV)估計，帝國公民運動在境內有大約2萬1000名追隨者，其中5%被歸類為極右分子；其成員大多為男性，平均年齡50歲以上，信奉右派民粹、反猶太及納粹意識形態，散居全國。薩克森-安哈特(Saxony-Anhalt)州地方法官描述這些人是「陰謀論信徒」、「滿腹牢騷的人」。

新冠疫情 期間，帝國公民運動受反疫情運動「Querdenker」影響而愈發激進，拒絕接受自己不承認的政府防疫限制。

雖說帝國公民人士揚棄當前體制，但向德國各級法院上訴、遞反對書，對抗法院強制令及地方政府的支付要求，倒是滔滔不絕。不論訴狀內容為何，當局按規定都得妥善處理每件按規定申訴的案件。

好些社區長官都在抗議，說除了得處理一大堆帝國公民無意義的事，還被那些人用言詞攻擊，甚至挨打；帝國運動人士經常拍下打人然後貼上網。

帝國公民組織酷愛槍枝、屯積武器，讓當局十分關切；BfV最近一份報告指出，那些人做好準備，願意犯下「嚴重暴行」。警方搜索那些人家中，曾發現、抄沒大批武器彈藥，但帝國公民分子持續購槍、武備自己。

帝國公民運動不少成員以前在聯邦國防軍、國家人民軍陸軍(NVA)服役過，擁有特戰經驗，所以被視為格外危險。