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秘魯總統上台1年多 「5換總理」惹民怨

編譯中心／綜合報導
秘魯總統卡斯蒂約遭彈劾被捕。(Getty Images)
秘魯總統卡斯蒂約遭彈劾被捕。(Getty Images)

秘魯總統卡斯蒂約(Pedro Castillo)去年7月以草根形象贏得選戰，但上任一年不僅撤換超過50名閣員，還遭到五項調查、二次彈劾，結果自身難保，7日就被推翻下台。

教師出身但缺乏政治經驗的卡斯蒂約本來有所抱負，要推動改革，改善教育、醫療體制。競選時主打的口號是讓秘魯「富國不再有窮人」。

他宣稱上任後將推動修憲、改善交通、對礦業公司增稅，並終結國內汽油、藥品市場壟斷，無奈上任至今一年這些政見毫無進展。

秘魯國會與總統之間互扯後腿的衝突關係已有多年歷史。2019年前總統維斯卡拉(Martin Vizcarra)就曾解散國會號召改選，隔年新國會又彈劾維斯卡拉。新國會指派的總統梅利諾(Manuel Merino)上任不到一周又因流血抗爭而下台。

秘魯研究院最新民調顯示，卡斯蒂約支持率只剩20％，但國會支持率更低，只有12％。

卡斯蒂約去年7月上任後便遭到國會組成的特別委員會調查賄選嫌疑，為他的總統任期揭開混亂序幕。他上任後指派的第一位總理貝里多(Guido Bellido)雖是執政黨「自由秘魯」大老，但隨即因涉嫌與恐怖組織勾結而遭到調查。去年10月貝里多又揚言要將石油產業國有化，導致卡斯蒂約逼他辭職，改由前任國會臨時議長法斯奎茲(Mirtha Vasquez)接任總理。

截至今年7月為止，內閣成員相繼爆發醜聞或遭到自由秘魯黨主席席隆(Vladimir Cerron)施壓，前前後後替換了超過50人，一共經歷四任總理。

卡斯蒂約自身也先後遭到五項調查，罪嫌包括不當拔擢官員、以權謀私及碩士論文剽竊等等，但因秘魯憲法規定在位總統只有在涉嫌叛國、妨礙選舉、解散國會等特定情況下才能遭到起訴，以致上述調查大多無疾而終。

但國會還是沒放棄逼卡斯蒂約下台，自去年底以來已二度推動彈劾案，只是最終表決投票數都未達門檻。在政壇腹背受敵的卡斯蒂約也因不善用人而惹怒黨主席席隆，在今年6月被執政黨開除黨籍。

不少學者認為缺乏政績是卡斯蒂約的最大弱點。Antonio Ruiz de Montoya大學政治科學教授吉爾(Rodrigo Gil)表示：「秘魯各個社會環節仍存在許多問題待解，導致人民對總統失望，民眾不滿與疲累的情緒高漲。」

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