秘魯變天 總統遭國會罷黜 副手成「首位女總統」

秘魯副總統博魯阿爾特7日宣誓接任，成為祕魯史上第一位女總統。(美聯社)

秘魯總統卡斯蒂約(Pedro Castillo)想解散國會，一手掌控行政立法兩權，反被國會被罷黜，副總統博魯阿爾特(Dina Boluarte)7日宣誓接任，成為秘魯史上第一位女總統。

這場憲政危機起自國會彈劾 總統，卡斯蒂約為了阻止國會就彈劾案進行票決，宣告解散國會。

秘魯總統卡斯蒂約遭彈劾被捕。(Getty Images)

60歲的博魯阿爾特就任後，立刻呼籲「政治停戰」，大家齊心協力為國，「給我一個空間、一個時間救國。」

國會以101比6票，10票棄權，把卡斯蒂約趕下台，理由是「永久的道德不適任。」他隨即被一輛汽車載離總統府，從首都利馬市中心區消失，來到警察 局。

當時，警局可能還不知道他已不是總統了，警察總局上傳推特 的照片顯示，警政首長簇擁在他四周，但這張照片很快被刪除。目擊者說，接著，警察和聚集在警局附近的抗議群眾，發生小規模的衝突。

2021年7月28日和卡斯蒂約一起上台的博魯阿爾特，精通西班牙語和原住民揆爪語(Quechua)，期間也兼任發展與社會包容部長。秘魯揆爪人口有將近700萬，遠多於玻利維亞等南美其他國家。

卡斯蒂約在國會即將彈劾的時候，宣布成立緊急狀況政府，壓制國會權力。他宣告7日起實施宵禁，這戒嚴令一下，軍事領袖和四名部長，包括外交和經濟部長，馬上辭職以示抗議。

獨立自主的監察院則在國會即將投票表決彈劾總統之際，聲稱總統應自行向司法當局投案。監察院說，秘魯雖然實行民主多年，如今卻陷入只得以「政變」名之的憲政崩潰危機。

美國駐秘魯大使肯娜(Lisa Kenna)透過推特，呼籲卡斯蒂約收回解散國會的成命，因為美國政府不容友邦總統用「超乎憲法」的手段干預國會。

推文發出不久，國會乾脆投票表決，直接把總統趕下台。

墨西哥外長艾布拉德(Marcelo Ebrard )也在推特上表示，秘魯局勢如此，原定12月14日在利馬舉行的太平洋聯盟高峰會應予延期，「秘魯近期局勢發展令人遺憾，民主與人權應獲尊重。」