德極右組織密謀政變、暗殺總理 25人落網

海恩利奇13世在家中就捕，被送上警車。(美聯社)

德國 警方7日破獲陰謀武裝顛覆政府組織「帝國公民」(The Reich Citizens)，逮捕至少25人；檢警調指出，該組織首領自封王子，一干嫌犯密謀攻擊首都柏林市、謀殺總理蕭茲，推翻民主體制，但也有國會議員指出，該組織說歸說，應該沒有舉事的能耐。

3000警破曉前突襲150處

德國警方7日逮捕海恩利奇13世。(路透)

美聯社報導，官員、議員指出，調查員應是偵知該組織真有武裝政變陰謀，沉醉於幻想，或兼而有之。無論如何，德國對極右派的威脅嚴正以待。紐約時報 報導，3000名警察 及特種部隊破曉前突襲全國150個處所，一舉逮捕密謀政變的組織同夥。

德：該組織計畫攻打國會

德國政府發言人海貝施翠(Steffen Hebestreit)表示，據目前所知，帝國公民組織計畫以暴力廢除民主法治，武裝攻打國會大廈。

綠黨國會議員莎拉‧納尼(Sara Nanni)表示，隨著愈多細節曝光，讓人生疑帝國公民分子是否夠聰明到足以籌畫、遂行政變；不變的事實乃是：不管他們的點子多粗糙，計畫都無望成功，試圖武裝政變都很危險。

聯邦檢方表示，這群人信奉「一堆陰謀論，有帝國公民的說詞，加上『匿名者Q』(QAnon)的意識形態」。帝國公民運動的追隨者揚棄德國二戰後的憲法，呼籲推翻政府；匿名者Q是源自美國的全球陰謀論。

首領稱王子 逾2萬人追隨

德國國內情報局處2016年起便監視帝國公民的活動；當局估算，該組織鬆散的運動約有2萬1000名追隨者，這批人還相信德國是由「深層政府」在統治。

7日被逮捕的一名該組織領袖，是現年71歲的羅伊斯王子海恩利奇13世(Heinrich XIII Prince Reuss)，他隸屬羅伊斯王室(House of Reuss)；雖說德國百多年前便廢除王室的任何正式角色，但他沿用頭銜至今。

聯邦檢方表示，帝國公民組織打算立羅伊斯擔任德國新元首，而羅伊斯還真接觸過俄羅斯官員，目標是想推翻德國政府後，在國家強制推行新秩序；但檢方並未指出俄方正面回應羅伊斯。

警方另拘捕隸屬極右翼「德國另類選擇黨」(Alternative for Germany)的前法官、國會議員馬薩克-溫克曼(Malsack-Winkemann)；另類選擇黨與極端分子過從甚密，因此日益受到國家安全單位的監視。另類選擇黨兩位黨魁表示，自己也是由媒體才得知有政變計畫，並予譴責。