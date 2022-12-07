亞馬遜、谷歌、微軟、甲骨文 拿到國防部雲端大訂單

甲骨文與大型競爭對手亞馬遜、微軟、谷歌周三都拿到美國國防部的不定期/不定量（IDIQ）雲端運算合約。（路透）

國防部周三宣布，亞馬遜 （Amazon）、谷歌（Google）、微軟（Microsoft）和甲骨文（Oracle）各自爭取到一份雲端 運算合約，合約金額最高可達90億美元，期限到2028年止。

這個結果符合國防部將聯合作戰雲端能力（JWCC）計畫交給多家通訊服務技術供應商負責、非由一家廠商贏者通吃的預期。

原本，微軟在2019年贏得五角大廈 聯合企業防禦基礎設施（JEDI）的100億美元訂單。但亞馬遜質疑五角大廈的決定，發動法律訴訟戰。2020年，五角大廈的監督機構進行審查，裁定沒有證據證明競標過程不當，幾個月後，五角大廈聲稱會遵守與微軟達成的JEDI交易。但去年，五角大廈又改變初衷，邀約亞馬遜、谷歌、微軟和甲骨文出價競標，當時似乎僅有亞馬遜和微軟最符合提案資格。

周三的結果對未被分析師列為頂級雲端運算服務供應商的甲骨文來說是一項大利多，它的合約可能和另外三家公司一樣大。截至8月底的一季，甲骨文在雲端運算基礎設施的營收僅有9億美元，不過是亞馬遜雲端事業部門AWS第3季營收205億美元的一小部分。

四家科技公司都贏得了不定期/不定量（IDIQ）合約，意味他們可參與在特定時段的無限量服務。