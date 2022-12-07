「晶片現在可印美國製造」蘋果下單台積新廠 庫克證實

蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（記者張文馨／攝影）

蘋果 執行長庫克（Tim Cook）6日在台積電 鳳凰城新廠表示，隨著台積電扎根美國，蘋果將追求擴大雙邊合作，蘋果將持續在美國設計和製造核心商品，深化對美國經濟的投資，台積電的專業和美國勞工的創造力結合，就是投資更光明的未來。

庫克的說法也等於證實向台積電美國廠下單。

庫克表示，蘋果晶片 系統（Apple Silicon）改善了蘋果手機（iPhone）、電腦（Mac）和手錶（Apple Watch），為用戶解鎖了新的功能，做以前做不到的事，這麼一想就能理解晶片科技的成果斐然。

「如今，感謝這麼多人的努力，這些晶片現在可以印上『美國製造。』」庫克表示，這是一個極為重大的時刻，這是一次美國在先進製造展開新紀元的機會。

庫克表示，蘋果與台積電共事，製造晶片來協助強化蘋果在全球的商品，隨著台積電在美國深耕，「我們期待拓展雙邊的工作。」

超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）。（記者張文馨／攝影）

蘇姿丰：超微將成新廠大客戶

其他大廠包括超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）與輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）也都受邀於在上機典禮中致詞。

蘇姿丰說，「台積電對於所有像我們這樣的晶片製造公司而言，是最為重要的夥伴。」超微將成為台積電亞利桑納州兩晶圓廠的大客戶，也會致力於與台積電和整個產業生態系統密切合作。

輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（記者張文馨／攝影）

黃仁勳：台積核心靈魂在台灣

黃仁勳表示，台積電赴美投資是改變產業遊戲規則的發展，他接受媒體訪問說，台積電設廠美國將使得他們的製造網路全球化，也會讓台積電成為所有客戶更強大的夥伴；台積電的核心和靈魂在台灣，不因設美國廠而改變。

黃仁勳說，美國對於先進晶片的需求在驚人地成長，台積電亞州鳳凰城廠的產能無法滿足所有需求；他認為，台灣的每個晶圓廠都會滿載，美國的晶圓製造設備也會得到最好地利用，非常期待台積電在這裡製作最先進的晶片，3奈米肯定是未來趨勢。

拜登總統親臨台積電亞州廠上機典禮，台積電董事長劉德音（右）全程陪同接待。（美聯社）

台積電在美國設廠面臨的首要挑戰就是人力成本高昂；黃仁勳說，同為晶片製造業，大家必須共同承擔製造成本，而非由單獨一家公司負擔，大家都必須分擔技術進步的成本，完全有信心可以克服這個問題。

華府今年祭出誘因刺激半導體來美生產，國會8月通過總投資額高達2800億元的「晶片法案」(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act)，其中527億元提供美國半導體公司研發、製造和人才培育，而「晶片法案」條款旨在強化美國企業的供應鏈並刺激技術創新。