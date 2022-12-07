我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

「晶片現在可印美國製造」蘋果下單台積新廠 庫克證實

記者張文馨、編譯陳韻涵／鳳鳯城-台北綜合報導
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（記者張文馨／攝影）
蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（記者張文馨／攝影）

蘋果執行長庫克（Tim Cook）6日在台積電鳳凰城新廠表示，隨著台積電扎根美國，蘋果將追求擴大雙邊合作，蘋果將持續在美國設計和製造核心商品，深化對美國經濟的投資，台積電的專業和美國勞工的創造力結合，就是投資更光明的未來。

庫克的說法也等於證實向台積電美國廠下單。

庫克表示，蘋果晶片系統（Apple Silicon）改善了蘋果手機（iPhone）、電腦（Mac）和手錶（Apple Watch），為用戶解鎖了新的功能，做以前做不到的事，這麼一想就能理解晶片科技的成果斐然。

「如今，感謝這麼多人的努力，這些晶片現在可以印上『美國製造。』」庫克表示，這是一個極為重大的時刻，這是一次美國在先進製造展開新紀元的機會。

庫克表示，蘋果與台積電共事，製造晶片來協助強化蘋果在全球的商品，隨著台積電在美國深耕，「我們期待拓展雙邊的工作。」

超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）。（記者張文馨／攝影）
超微（AMD）執行長蘇姿丰（Liza Su）。（記者張文馨／攝影）

蘇姿丰：超微將成新廠大客戶

其他大廠包括超微（AMD）執行長蘇姿丰（Lisa Su）與輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）也都受邀於在上機典禮中致詞。

蘇姿丰說，「台積電對於所有像我們這樣的晶片製造公司而言，是最為重要的夥伴。」超微將成為台積電亞利桑納州兩晶圓廠的大客戶，也會致力於與台積電和整個產業生態系統密切合作。

輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（記者...
輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）。（記者張文馨／攝影）

黃仁勳：台積核心靈魂在台灣

黃仁勳表示，台積電赴美投資是改變產業遊戲規則的發展，他接受媒體訪問說，台積電設廠美國將使得他們的製造網路全球化，也會讓台積電成為所有客戶更強大的夥伴；台積電的核心和靈魂在台灣，不因設美國廠而改變。

黃仁勳說，美國對於先進晶片的需求在驚人地成長，台積電亞州鳳凰城廠的產能無法滿足所有需求；他認為，台灣的每個晶圓廠都會滿載，美國的晶圓製造設備也會得到最好地利用，非常期待台積電在這裡製作最先進的晶片，3奈米肯定是未來趨勢。

拜登總統親臨台積電亞州廠上機典禮，台積電董事長劉德音（右）全程陪同接待。（美聯社...
拜登總統親臨台積電亞州廠上機典禮，台積電董事長劉德音（右）全程陪同接待。（美聯社）

台積電在美國設廠面臨的首要挑戰就是人力成本高昂；黃仁勳說，同為晶片製造業，大家必須共同承擔製造成本，而非由單獨一家公司負擔，大家都必須分擔技術進步的成本，完全有信心可以克服這個問題。

華府今年祭出誘因刺激半導體來美生產，國會8月通過總投資額高達2800億元的「晶片法案」(CHIPS and Science Act of 2022, CHIPS Act)，其中527億元提供美國半導體公司研發、製造和人才培育，而「晶片法案」條款旨在強化美國企業的供應鏈並刺激技術創新。

台積電 晶片 蘋果

上一則

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

下一則

喬州沃諾克連任成功 參院51：49民主黨占多數

延伸閱讀

拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬

拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬
庫克：台積電扎根美國 蘋果將擴大合作

庫克：台積電扎根美國 蘋果將擴大合作
參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局

參觀台積電新廠 拜登讚地表最先進晶片：將改變全局
台積電亞州廠上機…拜登出席 庫克：期待擴大合作

台積電亞州廠上機…拜登出席 庫克：期待擴大合作

熱門新聞

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算