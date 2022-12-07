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新聞分析／台積導入先進製程 助美半導體自主

記者簡永祥
台積電亞利桑納州「首部機台上機（First tool-in）典禮」貴賓雲集，出現難得的陣仗。（記者陳開／攝影）
台積電亞利桑納州「首部機台上機（First tool-in）典禮」貴賓雲集，出現難得的陣仗。（記者陳開／攝影）

台積電一如預期，在美國宣布加碼投資到400億美元，增建一座新三奈米廠，並將明年完工的第一廠升級為四奈米。半導體業者分析，台積電此舉是順應地緣政治，討好拜登政府，但可能只選擇爭取州政府補助，避開取得美國晶片法的補助，以免受到10年內不能在中國建設先進設施的限制，雙邊押寶美、中兩大市場。

解構台積電目前營收，美國客戶占比逾60%，迎合美國強化半導體製造的迫切需求，赴美設廠有助化解遭美國刁難的風險。而目前台積電美國客戶對四奈米需求最為迫切，順應拜登政府要求，將美國亞利桑納州廠的投資計畫，從原規畫的五奈米升級至四奈米製程，貼近現況，且符合美國政府利益；至於增建切入三奈米製程，則是因應包括蘋果等客戶的要求。

台積電美國廠原始設定投資120億美元，主要是美國要求應用於軍事及國防的核心晶片，直接在美生產，提升美國國家安全，但台積電赴美設廠仍要兼顧商業利益，考量原始設計的月產兩萬片產能服務的客戶受限，決定順應白宮要求，同步升級正興建中的一廠，並擴大產能規模，擴廠增資。

台積美國廠第二期新廠預定2026年量產，屆時兩廠月產能將達5萬片，加上台積電將首度採行五奈米和三奈米混合生產模式，換算年產12吋晶圓將達60萬片。以台積電規畫台灣五奈米年產能明年升至16.5至17萬片，未來美國廠合計四奈米及三奈米產能，將逐步由占先進製程不到一成，提升至18%，意謂著美國將躍居台積電先進製程另一個生產重要據點。

對美國而言，雙方同步宣布此一擴大美國投資案，是拜登政府推動提升半導體自主製程比率一大成就，展現美國仍掌控全球半導體制霸權，但可能會引發中國不滿，並加深各界對「去台化」的疑慮。

不過，台積電總裁魏哲家日前在演講中提及，針對外界質疑台積電赴美恐掏空台灣半導體之說，他堅定回覆：「門都沒有」、「不可能」。

業界認為，目前全球半導體技術、設備都由美國主導，也有豐沛研發人才，在台灣關起門來可以說「什麼都不怕」，可是一旦美國要拿你開刀，台積電也難以迴避，這也是為何台積電到美國設廠，並把最先進製程帶去美國，選擇不宜招惹美國。

撇開地緣政治考慮，台積電雖順應美國、擴大在美國投資，但仍透過降低建廠成本，直搗強敵英特爾大本營，未來若只申請地方補助，不被美國晶片法的「10年大限」綁住，就可望比英特爾更有彈性，且可兼顧中美兩大市場，如此會讓晶圓代工龍頭寶座，坐得更久、更穩。

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