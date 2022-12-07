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薪資普通、只是代工廠…台積電金字招牌 美國勞工觀望

特派記者陳開、劉子為、張庭瑜／鳳凰城報導
台積電亞利桑納州「首部機台上機（First tool-in）典禮」，參與車隊大排長龍，出現難得的陣仗。（記者張庭瑜／攝影）
台積電亞利桑納州「首部機台上機（First tool-in）典禮」，參與車隊大排長龍，出現難得的陣仗。（記者張庭瑜／攝影）

台積電亞利桑納州「首部機台移機（First tool-in）典禮」貴賓雲集，出現難得一見的排場。不過與民選官員高度關注形成反差的是，美國本土勞工對台積電的「金字招牌」似乎並不買帳，願意跳槽去台積電工作的工程師不多。

「聽說台積電開出的薪資待遇，在行業內只能算普通」，在鳳凰城一家國防企業擔任工程師超過30年的魏恩華說，他來自台灣，深諳當地的企業文化，在美國工作已經30多年，早就習慣相對比較「慢節奏（Laid-back）」的職場文化，「去台灣企業工作，根本拚不動」。

魏恩華還透露，台積電在華人心目中是不得了的存在，但他的美國公司的同仁，對台積電似乎不太了解，只知道有一間來自台灣的企業，大手筆在鳳凰城投資；他們似乎也沒有太大的意願為台積電工作。

有任職於英特爾的工程師指出，台積電的技術的確很先進，但始終是「代工廠」；他們製造出來的晶片，提供給蘋果、AMD、高通（Qualcomm）及輝達（Nvidia）等企業，最後產品呈現的也是後者的商標。例如蘋果設計的M1晶片，雖然是台積電將其付諸量產，但消費者記住的只是蘋果。因此美國的勞工，並不會認為替台積電工作是很大的榮譽；在薪資條件沒有好到一定程度的情況下，沒道理要跳槽。

在美職場浸淫多年的職場老鳥不願意轉換跑道，初入職場不久的新鮮人也是如此。魏恩華表示，他的兒子，在GoDaddy工作。他曾詢問兒子，台積電來了，要不要考慮跳槽？結果得到「NO、NO、NO」的回答。魏恩華說，兒子雖然出自台灣家庭，但在美國長大，對台灣的企業，沒有太多情感。與許多美國勞工一樣，不會覺得為台積電工作，是多大的榮幸。

台積電亦承認在鳳凰城遭遇人才短缺問題。據華爾街日報報導，台積電11月致函商務部，列出建廠遭遇的六大問題，其中之一就是人事。台積電投入大量成本在美招募工程科系畢業生，但還須送回台灣訓練一年到一年半。

台積電 勞工 蘋果

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