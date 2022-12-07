我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

台積電美廠擴大投資至400億 拜登：將改變全局

記者張文馨／鳳凰城報導
拜登總統將晶片在美國生產視為重大政績，他出席台積電美國廠時由台積電董事長劉德音（右二）及總裁魏哲家（左一）全程陪同。（美聯社）
拜登總統將晶片在美國生產視為重大政績，他出席台積電美國廠時由台積電董事長劉德音（右二）及總裁魏哲家（左一）全程陪同。（美聯社）

亞州廠上機 拜登大讚地表最強晶片

拜登總統6日出席台積電亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮時盛讚，「這些是地表上最先進的晶片」，這些晶片將驅動iPhone、MacBook的運作，「蘋果以往必須從海外購買所有的先進晶片。現在，他們將從本土的供應鏈取得更多。這可能會改變全局。」

拜登總統（左三）親至台積電美國新廠致詞並參觀，由台積電董事長劉德音（左二）解說。...
拜登總統（左三）親至台積電美國新廠致詞並參觀，由台積電董事長劉德音（左二）解說。（路透）

白宮官員預估 兩廠年產晶圓60萬片

台積電董事長劉德音宣布，將增加投資第二廠，總投資額由原來的120億增加到400億美元，原來的5奈米製程提升到4奈米，並切入3奈米製程，分別在2024年和2026年量產。白宮官員預估，兩廠到位後，台積電年產晶圓60萬片，滿足美國國內對於先進晶片的需求。

拜登說，台積電在亞州的投資將創造超過1萬個建築工作職缺，以及1萬個高科技工作機會，感謝台積電的每一個人，感謝台積電創辦人張忠謀。

拜登也透露，「更重要的是感謝張忠謀的妻子張淑芬。」拜登回憶自己首次競選聯邦參議員時，張淑芬就在他的競選團隊裡，「所以，我欠這家公司太多了。」

拜登：美國製造回來了，夥伴們

拜登在巡覽該廠後，站在掛有「美國製未來」（A Future Made in America）大布條的台前發表談話。他說：「美國製造回來了，夥伴們。」

張忠謀回憶創立台積電初期，「我有一個夢：在美國創設晶圓廠，」但在奧勒岡設廠後，碰上成本、人員和文化等問題，夢是成了，卻是個惡夢。這個夢被迫延後，當劉德音接下董事長一職，必須共享這個夢想，決定赴美投資。

庫克、半導體大企業執行長到場

蘋果執行長庫克（左）證實，蘋果將訂購台積電在美國生產的晶片。（路透）
蘋果執行長庫克（左）證實，蘋果將訂購台積電在美國生產的晶片。（路透）

6日的上機典禮冠蓋雲集，約莫有上千人。從蘋果執行長庫克，到超微、輝達與艾司摩爾（ASML）等半導體領導企業執行長都參與盛會。

拜登表示，除了亞利桑納州，美光在紐約投資1000億美元，英特爾在俄亥俄州200億美元，IBM在紐約投入200億美元，這些投資正在強化美國供應鏈；「讓我清楚地說，我們建構更強健供應鏈的同時，我們的盟友和夥伴也會和我們一起打造。」

拜登 台積電 投資

上一則

喬州沃諾克連任成功 參院51：49民主黨占多數

延伸閱讀

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京
拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬

拜登奈米、nono分不清？台積致詞玩繞口令還感謝張淑芬
拜登政府宣布今年第六度對台軍售 規模4.28億美元

拜登政府宣布今年第六度對台軍售 規模4.28億美元
台積電上機典禮 美台重量級業者加持 場面熱鬧

台積電上機典禮 美台重量級業者加持 場面熱鬧

熱門新聞

胡錦濤（右一）彎腰雙手合十致意後，還主動和王冶坪握手。（截圖自央視）

胡錦濤送別江澤民畫面曝光 被人攙扶、微蹲與遺孀握手

2022-12-05 10:39
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

現場直擊台積電美國廠 張忠謀、張淑芬現身晚宴

2022-12-06 00:18
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
想做兼職賺外快？CNBC預測，2023年有這三份副業賺得特別多。(Pexels)

快看世界／需求激增 2023年最賺錢的三個兼職是...

2022-12-02 15:58
CNN獨家報導，中國利用與歐洲和非洲國家達成的雙邊安全協議，藉此在全球廣設100多個所謂的海外「警察局」。(美聯社)

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

2022-12-04 15:46

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算