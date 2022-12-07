台積電美廠擴大投資至400億 拜登：將改變全局

拜登總統將晶片在美國生產視為重大政績，他出席台積電美國廠時由台積電董事長劉德音（右二）及總裁魏哲家（左一）全程陪同。（美聯社）

亞州廠上機 拜登 大讚地表最強晶片

拜登總統6日出席台積電 亞利桑納州新廠首部機台進廠典禮時盛讚，「這些是地表上最先進的晶片」，這些晶片將驅動iPhone、MacBook的運作，「蘋果以往必須從海外購買所有的先進晶片。現在，他們將從本土的供應鏈取得更多。這可能會改變全局。」

拜登總統（左三）親至台積電美國新廠致詞並參觀，由台積電董事長劉德音（左二）解說。（路透）

白宮官員預估 兩廠年產晶圓60萬片

台積電董事長劉德音宣布，將增加投資 第二廠，總投資額由原來的120億增加到400億美元，原來的5奈米製程提升到4奈米，並切入3奈米製程，分別在2024年和2026年量產。白宮官員預估，兩廠到位後，台積電年產晶圓60萬片，滿足美國國內對於先進晶片的需求。

拜登說，台積電在亞州的投資將創造超過1萬個建築工作職缺，以及1萬個高科技工作機會，感謝台積電的每一個人，感謝台積電創辦人張忠謀。

拜登也透露，「更重要的是感謝張忠謀的妻子張淑芬。」拜登回憶自己首次競選聯邦參議員時，張淑芬就在他的競選團隊裡，「所以，我欠這家公司太多了。」

拜登：美國製造回來了，夥伴們

拜登在巡覽該廠後，站在掛有「美國製未來」（A Future Made in America）大布條的台前發表談話。他說：「美國製造回來了，夥伴們。」

張忠謀回憶創立台積電初期，「我有一個夢：在美國創設晶圓廠，」但在奧勒岡設廠後，碰上成本、人員和文化等問題，夢是成了，卻是個惡夢。這個夢被迫延後，當劉德音接下董事長一職，必須共享這個夢想，決定赴美投資。

庫克、半導體大企業執行長到場

蘋果執行長庫克（左）證實，蘋果將訂購台積電在美國生產的晶片。（路透）

6日的上機典禮冠蓋雲集，約莫有上千人。從蘋果執行長庫克，到超微、輝達與艾司摩爾（ASML）等半導體領導企業執行長都參與盛會。

拜登表示，除了亞利桑納州，美光在紐約投資1000億美元，英特爾在俄亥俄州200億美元，IBM在紐約投入200億美元，這些投資正在強化美國供應鏈；「讓我清楚地說，我們建構更強健供應鏈的同時，我們的盟友和夥伴也會和我們一起打造。」