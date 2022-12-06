蘋果、輝達 將成台積電亞利桑納新廠首批客戶

台積電在亞利桑納州新廠將舉行上機典禮，象徵在美國生產晶片的重要一步，預計2024年開始投產五奈米晶片。（路透）

據「日經亞洲」(Nikkei Asia)報導，蘋果 (Apple)和輝達(Nvidia)預計將成為台積電 亞利桑納州新廠啟用後的首批客戶。

消息人士指出，台積電的新廠於2024年開始生產時，蘋果將是第一批客戶，輝達也有可能跟進。

拜登總統及商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)定於6日出席亞利桑納州新廠的「首部機台移機」(First tool-in)典禮。

今年2月報導指出，亞利桑納州新廠的建設工程比表定時間延遲了三到六個月，該廠是台積電20年來首度到美國設廠，預計新廠將生產人工智慧產品所需的5奈米晶片 。

台積電晶片預計2024年在美國正式生產，美媒報導蘋果和輝達（圖）等大公司已下了大筆訂單。（路透）

台積電是全球最大的半導體製造商，為超微半導體(Advanced Micro Devices，AMD)、高通(Qualcomm)、蘋果、輝達等客戶生產晶片。

今天舉行的首部機台移機典禮，台積電大客戶包括蘋果執行長庫克、超微執行長蘇姿丰和輝達執行長黃仁勳等人，都將出席。

庫克(Tim Cook)上個月向員工宣布，由於蘋果正在尋求供應鏈多元化，公司未來部分晶片將從台積電亞利桑納州新廠引入，「我們已經決定從亞利桑納州廠購買(晶片)，該廠於2024年啟動，所以我們有大約兩年時間，也許更短。歐洲部分，隨著計畫逐漸明顯，我肯定我們也將從歐洲引入資源。」

台積電晶片預計2024年在美國正式生產，美媒報導蘋果（圖）和輝達等大公司已下了大筆訂單。（路透）

另外在11月時，有報導指出台積電計畫在亞利桑納廠展開數十億元的擴廠計畫。彭博(Bloomberg)日前報導，受到蘋果公司等美國客戶敦促，台積電亞利桑納廠將提供4奈米晶片，消息人士指出，台積電預計在拜登6日參訪新廠時宣布此計畫。此消息尚未獲台積電官方證實。台積電創辦人張忠謀則在台北透露，台積電未來還將在美國廠生產三奈米晶片。

美國國會近來通過晶片法案(CHIPS and Science Act)並經拜登總統簽署，旨在促進國內的半導體生產及製造。

最近幾個月，蘋果開始積極尋求增加中國以外的供應鏈，著眼於印度、越南、美國等國家。

來源：TaiwanPlus News