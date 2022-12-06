台積新廠趕2024量產 台籍工程師「吃苦耐勞」常加班

台積電亞利桑納廠已初具規模。（記者劉子為／攝影）

台積電 到亞利桑納州 （Arizona）設廠，許多台灣員工外派赴美工作，企業管理面臨台灣風格還是美國風格的抉擇。有內部員工透露，台籍工程師比較「吃苦耐勞」，一天工作12小時家常便飯。主管也偏向台灣管理風格，不過對美國本地招聘與台灣員工，會有區別對待。

在台灣有「護國神山」之稱的台積電，目前到美國設廠後，仍延續台灣的管理風格。因此在美國求職網站「glassdoor」的評價不佳，員工滿意度被評為三星（滿分五星），有留言表示，感受幾個月的美國職場文化後，發現台灣人工作真的很拚。

消息人士透露，台籍工程師每周工作五天，但大多為配合台灣時間作業，上班是從周日下午到周五。雖然表面上工作時間是八小時，但開會、加班的情況很多，時常需每日工作10小時，甚至12小時輪班制，都是家常便飯。公司雖然會為加班員工安排員工餐，但長期在晚上吃宵夜，很怕身體吃出問題。

台積電部分員工常去的西北華人浸信會。（記者陳開／攝影）

美籍員工下班就是下班

不過消息人士指出，台灣員工大多已經工作五到十年，深受台灣職場文化影響，比較「吃苦耐勞」，主管才敢如此對待他們。至於美籍員工，則工作、生活平衡較好，下班就是下班，部分不再理會工作的事情。

台積電員工現在的工作狀態比較拚，是因為要趕2024年量產的計畫。西北華人 浸信會目前有超過十個台積電或其協力廠商家庭常來做禮拜，牧師林志寰此前在英特爾擔任工程師超過14年。他表示，台積電目前的建廠模式，應該很類似過去英特爾，協力廠商或供應商多是在台灣新竹合作的老夥伴，大家比較有默契，因此僅僅一年多時間，台積電亞利桑納廠就能有如此高效率的進度。

有知情人士指出，如果換成美國的包商，時間可能是原來的三倍。假設是英特爾建類似的工廠，要達到目前台積電的進度，可能需要三年。

牧師林志寰此前在英特爾擔任工程師超過14年。（讀者提供）

林志寰透露，他能感覺到教會裡台積電員工平時的工作壓力確實較大，但他們能在去教會的過程中，得到精神上的紓解。「這些工程師，都是菁英中的菁英，他們有夢想與使命，不是為了錢。亞利桑納廠對他們來說，只許成功不許失敗。」

有消息人士研判，台積電量產後，很可能仿照台灣模式，進行兩班（相當於一班工作12小時）或三班的徹夜不停生產。包括英特爾、鳳凰城內的醫療器械廠在內的許多公司，也採用這種模式，因此勞工法方面，應該不存在問題。

地產經紀Ｗinston謝，也與部分台積電的工程師熟識。他表示，確實聽說他們加班挺嚴重，確實會擔心他們未來如何同時顧及工作與家庭。

北美洲台灣商會聯合總會前會長張聖儀則指出，台灣企業到美國，的確會面臨這種職場文化的適應問題，希望他們能夠盡快消除之間的差異，適應美國職場。