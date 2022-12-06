直擊台積電上機前夕：廠區管制嚴格 封路不讓拍照

廠區附近的一條主路已經被封鎖。（記者劉子為／攝影）

台積電 位於亞利桑納州 （Arizona）鳳凰城的工廠，將於6日舉行上機儀式（first tool-in ceremony)，美國總統拜登 與台積電創辦人張忠謀都將出席，顯示美台雙方的重視。世界日報特派記者先抵達鳳凰城走訪現場，一探其建設和周遭環境。台積電管理嚴密，記者在晶圓廠現場拍照時，工作人員還要求記者將相片刪除。

台積電亞利桑納廠坐落在鳳凰城西北部，此區域是仍待開發的新區，相較鳳凰城城中區和英特爾所在的錢德勒(Chandler)還相對空曠冷清，但隨著台積電的遷入，可望帶動當地繁榮。

晶圓廠位於17號州際公路以西，303號環路以北的交界處。驅車駛入園區，道路寬敞空曠，其中一條主路已被橙白相間的路障封鎖。沿著仍開放的路行駛，可以看見園區內近十架起重機，以及包括工業氣體吸收塔在內的許多工地設備。

園區內可見一座以黃綠色為主的主建築，建築牆面有台積電「TSMC」的字樣，應是台積電亞利桑納的第一個工廠。

廠區都在趕建當中。（記者劉子為／攝影）

沿途遇到幾輛貼著不同廠商標識的小卡車，包括某通信建設商，看來圍繞著台積電晶圓廠的各類基礎設施都在緊鑼密鼓地搭建中。

快開到路的盡頭時，一位工作人員把正在拍攝的記者攔下，嚴肅地建議記者將錄製的影片刪除。該人員表示，台積電十分重視晶圓廠建廠過程的機密，不希望過多曝光。

遠觀台積電亞利桑納廠，可見快竣工的黃綠色的主建築。（記者劉子為／攝影）

離開台積電工廠後向東南方向行駛到Deer Valley，在Pinnacle Peak Road和Seventh Avenue之間有一片空地，此處已被指定用於建設台積電的下游工廠。據悉，有公司已經在該區域買進大片土地。探訪該區域的過程中，可看見已有幾塊建地正在施工。