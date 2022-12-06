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拜登出席台積電亞州廠上機典禮 新廠預計2024年啟用

記者張文馨、編譯陳韻涵／鳳鳯城—台北連線報導
台積電創辦人張忠謀與拜登總統6日將一起為亞利桑納州的五奈米新廠舉行上機典機，新廠仍在施工當中。（記者張文馨／攝影）
台積電創辦人張忠謀與拜登總統6日將一起為亞利桑納州的五奈米新廠舉行上機典機，新廠仍在施工當中。（記者張文馨／攝影）

拜登總統6日中午將到亞利桑納州參觀台積電(TSMC)耗資120億元投資的新廠，白宮表示，拜登將討論其經濟政策如何帶動製造業蓬勃發展、重建供應鏈並創造報酬豐厚的工作。美台預計有900名高層官員及企業主管參加，台積電希望2024年可以投產5奈米製程的晶片

台積電創辦人張忠謀與拜登總統6日將一起為亞利桑納州的五奈米新廠舉行上機典機，新廠...
台積電創辦人張忠謀與拜登總統6日將一起為亞利桑納州的五奈米新廠舉行上機典機，新廠仍在施工當中。（記者張文馨／攝影）
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）
張忠謀及夫人張淑芬抵達亞州廠視察。（記者張文馨／攝影）

美台官員雷蒙多、龔明鑫同台

預計參加的來賓還包括美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）、國會議員以及當地官員；台積電創辦人張忠謀、總裁魏哲家和董事長劉德音代表台積電出席，台灣國發會主委龔明鑫將以台積電董事身分出席，台積電主要客戶蘋果執行長庫克、超微執行長蘇姿丰、輝達執行長黃仁勳、台達電董事長海英俊等企業領袖也將與會。

記者在上機典禮前一天抵達現場，仍可見廠區仍在施工當中，廠區插著多面台積電旗幟，廠房外觀也已經可見台積電的Logo。

建廠成本高、人才缺、施工不易

華爾街日報(WSJ)報導，這不僅代表重振亞利桑納州製造業的重大成果，也凸顯台商在美建廠的不易。這座位於鳳凰城北部的廠區在美建廠期間遭遇諸多問題，包括成本高、人才短缺和意料之外的施工障礙等。

台積電創辦人張忠謀與拜登總統6日將一起為亞利桑納州的五奈米新廠舉行上機典機，新廠...
台積電創辦人張忠謀與拜登總統6日將一起為亞利桑納州的五奈米新廠舉行上機典機，新廠仍在施工當中。（記者張文馨／攝影）

台積電11月致函商務部表示，「鳳凰城多項建造成本和計畫的不確定性，讓在台興建同樣先進邏輯晶圓廠的資本密集度下降」，而在美設廠製造的「真正障礙是建設和運營的比較成本」；儘管如此，台積電仍在華府支持下完成這項計畫。

總統出席 反映美依賴台積電

拜登親自造訪外國公司在美設置的工廠，反映美國對於台積電供應美國晶片的依賴，並提振美國晶片製造。

美國「半導體產業協會」數據顯示，美製晶片占全球12%，但30年前的市占率是37%。

美中關係緊張之際，與美國建立更深厚的關係對台積電而言別具政治意義，台積電還能與蘋果、輝達等美國客戶更密切合作開發新品。

拜登持續推動高科技返美製造的政策，他8月簽署晶片法，補助520億元興建半導體廠；國會議員認為，這是確保美國科技領先且穩定供應鏈安全的關鍵。

張忠謀上月在曼谷告訴華爾街日報記者，台積電擬在亞利桑納廠製造先進3奈米和5奈米晶片，該廠原本規畫5奈米製程。

張忠謀說：「(3奈米)會是在美生產的最先進晶片，且對美國至關重要。」

台積電高層透露，在美重現根植台灣數十年的製造生態系不容易，需要本地工程人才和供應商網絡，其中許多供應商來自東亞。

美製造成本 恐高出台灣50%

張忠謀表示，在美製造晶片的成本，可能比在台灣至少高出50%。

台積電寫給商務部的信中，列出建廠遭遇的六大問題，包括聯邦監管要求施工期間的「意外工作發展」，以及額外的場地準備，種種問題推升了建造成本。

消息人士透露，台積電盡可能從台灣運送設備赴美，包括無塵室設備、晶片製造工具等，因為美國供應商的費用高昂；另一大挑戰是人事，台積電投入大量成本在美招募工程科系畢業生，但還須送回台訓練一年到一年半。

台積電 晶片 拜登

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