上海防疫鬆綁 搭地鐵免核酸

在中國當局坦言新冠病毒已減弱後，各地防疫 加速鬆綁。上海3日跟進北京等地，宣布從4日零時起，搭乘地鐵 、公車等公共交通工具不再查驗核酸檢測 證明；公園、景區等室外場所也不再要求出示；多處大型商場恢復營業。而曾封控超過100天的新疆烏魯木齊市宣布，4日起起全面恢復商貿服務業。

另據3日消息，河南鄭州宣布，密閉場所恢復開放，乘坐公共交通工具不再查驗核酸。湖北武漢也宣布，4日起搭乘地鐵和公車，不再查驗核酸陰性證明。

上海市疫情防控辦公室3日透過「上海發布」公布優化調整措施。自5日零時起，乘坐地鐵、公車、輪渡等上海市內公共交通工具，不再查驗核酸檢測陰性證明；全市公園、景區等室外公共場所，也不再查驗核酸檢測陰性證明。後續將根據官方政策和疫情形勢，持續優化調整相關防控措施。

餐廳商場 仍需陰性證明

上海放寬乘坐地鐵等公共交通工具的防疫要求，不過，目前進入上海市餐飲服務、購物中心、超市賣場、菜市場、美容美髮、洗（足）浴等商業場所的消費者，必須持有48小時內核酸檢測陰性證明；這部分尚未鬆綁。

新疆烏魯木齊市政府3日宣布，經綜合研判認為，烏魯木齊已具備實施常態化疫情防控措施的條件，決定進一步加大復工復產、復商復市力度，開始恢復已具備開放條件的步行街和全市各滑雪場經營活動。烏魯木齊市商務局副局長馮雷稱，從5日起，商貿服務業將全面有序恢復正常生產經營，包括各類大型商場、超市、綜合市場等。

不過，中國各地防疫措施鬆綁後，北京一周以來大舉撤除核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨聲不斷，3日部分地區又迅速恢復檢測站，試圖平息民怨。有北京民眾直言，儘管公車、地鐵不再查驗核酸陰性證明，但包括辦公大樓、商場等地仍須查驗，突然撤除檢測站，令人對防疫鬆綁產生質疑。