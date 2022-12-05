我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看好中解封 大摩調高中股評級至加碼 他說是時候買進了

白紙運動後 武漢大學數百學生冒雨聚集要求離校返鄉

國家情報總監：拒絕西方疫苗 恐損習近平地位

編譯孫梁／綜合4日電
國家情報總監艾薇兒·海恩斯表示，中國拒絕使用西方疫苗和最近爆發的抗議活動恐損及習近平的個人地位。(美聯社)
國家情報總監艾薇兒·海恩斯表示，中國拒絕使用西方疫苗和最近爆發的抗議活動恐損及習近平的個人地位。(美聯社)

儘管中國在全球多數國家基本開放之際依然面臨新冠病毒的挑戰，染疫人數屢創新高，但國家主席習近平仍不願接受西方國家的疫苗，美國國家情報總監艾薇兒‧海恩斯(Avril Haines)認為，拒絕使用西方疫苗和中國最近爆發的抗議活動雖然不會威脅到中共統治，但恐將損及習近平的個人地位。中國外交部4日沒有對路透的報導和詢問做出回應。

中國沒有批准任何外國疫苗，而是使用國產疫苗，但有研究顯示，中國疫苗的效用不如部分西方疫苗，意味著中國一旦放鬆疫情管制，可能會帶來巨大風險。

白宮表示中國沒有要求美國提供美製疫苗，一名美方官員也說，不認為中國目前會批准西方疫苗，「這個時候給西方疫苗開綠燈將相當難堪，關乎到民族自豪感，如果中國開放西方疫苗，將是吞下難嚥的苦果。」

中國的清零政策導致經濟急速下滑，在全國引發許多地方爆發抗議後，部分城市已放寬了檢測和強制隔離。

在加州舉行的「雷根國家安全年度論壇」上，海恩斯說，雖然中國的防疫政策嚴重影響了社會和經濟，但習近平「仍不願接受西方國家更好的疫苗，而是繼續依賴國產疫苗，但中國疫苗應對Omicron變種幾乎沒有效果。」

海恩斯接著說：「習近平常稱中國政府的效率比西方國家高，但爆發的抗議以及政府的應對卻表明與他的論述相反。我們沒有看到抗議已威脅到社會穩定或是政權更迭，但發展趨勢對習近平的地位很重要。」

海恩斯在年度論壇上還談到北韓問題和中國的作用，表示北韓今年進行導彈試驗的次數異常多，北韓最高領導人金正恩上周甚至表示，他的國家將擁有世界上最強大的核武力量，但北京不太可能願意約束平壤。

參加論壇的美國印太司令部司令艾奎利諾(John Aquilino)海軍上將也認為，中國沒有意願約束給美國造成麻煩的國家，包括北韓，「我認為恰是相反，他們(中國)的策略是放大給美國帶來的麻煩。」

艾奎利諾說，中國有相當大的影響力對北韓施壓，但他對中國幫助穩定地區局勢並不感到樂觀。

疫苗 北韓 習近平

上一則

疫情過後 盤點近期大裁員行業 科技、娛樂業最慘

下一則

「零用錢」落伍了？現在孩子更想要家長給「機器錢」

延伸閱讀

美與沙烏地阿拉伯疏遠 習近平赴首屆中阿峰會

美與沙烏地阿拉伯疏遠 習近平赴首屆中阿峰會
大屋頂下／一尊不要變成獨夫 習近平如何譯讀這張白紙

大屋頂下／一尊不要變成獨夫 習近平如何譯讀這張白紙
「中國即將崩潰」作者：習需要一個敵人 分散人民注意力

「中國即將崩潰」作者：習需要一個敵人 分散人民注意力
習近平將護送江澤民遺體 到八寶山火化

習近平將護送江澤民遺體 到八寶山火化

熱門新聞

隨著新冠疫情持續升溫，中國多地再度出現各種防疫亂象。圖為北京一處近日遭到封控的社區。路透

美國大使館籲在中國的美國公民 備妥14天藥物水和食物

2022-11-28 12:08
最高法院10月審理兩所名校的平權措施入學案，亞裔社區有不同看法。圖為當時有華人家長帶著小孩反對平權入學措施。（記者牟蘭／攝影）

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

2022-12-03 13:24
最新調查顯示，紐約和新加坡並列成為全球生活成本最高的城市。圖為聖延節前夕的紐約曼哈頓街頭。(路透)

生活費最貴 紐約、新加坡第一 全美「3城市」進前10

2022-12-02 10:35
27日晚間數百市民聚集上海的烏魯木齊中路抗議中共的清零封控，公安最後採取強制手段驅離群眾，有人被壓制在地遭到逮捕。（美聯社）

中國反封控白紙運動 美表態支持 國際疑慮 股市重挫

2022-11-29 02:30
北京一名抗議者手持白紙。(美聯社)

在街頭和大學校園 白紙成為中國抗議活動象徵

2022-11-27 16:41
華盛頓郵報專欄作家布特評論拜登對華政策，認為應捨棄川普路線。（美聯社）

華郵：新舊冷戰有關鍵差異 拜登應付中國犯一大錯

2022-11-30 22:29

超人氣

更多 >
林青霞全說了 交往19年對象身分曝光

林青霞全說了 交往19年對象身分曝光
蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶

蘋果店遇劫 員工護顧客：不要干預…讓他們搶
封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜

封面故事／拼多多來美 怎麼這麼便宜
不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍

不繳就停電…紐約法拉盛公寓樓11月電費 比去年全年貴7倍
CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」

CNN獨家：中國在海外設立100多所「警察局」