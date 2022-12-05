國家情報總監：拒絕西方疫苗 恐損習近平地位

國家情報總監艾薇兒·海恩斯表示，中國拒絕使用西方疫苗和最近爆發的抗議活動恐損及習近平的個人地位。(美聯社)

儘管中國在全球多數國家基本開放之際依然面臨新冠病毒的挑戰，染疫人數屢創新高，但國家主席習近平 仍不願接受西方國家的疫苗 ，美國國家情報總監艾薇兒‧海恩斯(Avril Haines)認為，拒絕使用西方疫苗和中國最近爆發的抗議活動雖然不會威脅到中共統治，但恐將損及習近平的個人地位。中國外交部4日沒有對路透的報導和詢問做出回應。

中國沒有批准任何外國疫苗，而是使用國產疫苗，但有研究顯示，中國疫苗的效用不如部分西方疫苗，意味著中國一旦放鬆疫情管制，可能會帶來巨大風險。

白宮表示中國沒有要求美國提供美製疫苗，一名美方官員也說，不認為中國目前會批准西方疫苗，「這個時候給西方疫苗開綠燈將相當難堪，關乎到民族自豪感，如果中國開放西方疫苗，將是吞下難嚥的苦果。」

中國的清零政策導致經濟急速下滑，在全國引發許多地方爆發抗議後，部分城市已放寬了檢測和強制隔離。

在加州舉行的「雷根國家安全年度論壇」上，海恩斯說，雖然中國的防疫政策嚴重影響了社會和經濟，但習近平「仍不願接受西方國家更好的疫苗，而是繼續依賴國產疫苗，但中國疫苗應對Omicron變種幾乎沒有效果。」

海恩斯接著說：「習近平常稱中國政府的效率比西方國家高，但爆發的抗議以及政府的應對卻表明與他的論述相反。我們沒有看到抗議已威脅到社會穩定或是政權更迭，但發展趨勢對習近平的地位很重要。」

海恩斯在年度論壇上還談到北韓 問題和中國的作用，表示北韓今年進行導彈試驗的次數異常多，北韓最高領導人金正恩上周甚至表示，他的國家將擁有世界上最強大的核武力量，但北京不太可能願意約束平壤。

參加論壇的美國印太司令部司令艾奎利諾(John Aquilino)海軍上將也認為，中國沒有意願約束給美國造成麻煩的國家，包括北韓，「我認為恰是相反，他們(中國)的策略是放大給美國帶來的麻煩。」

艾奎利諾說，中國有相當大的影響力對北韓施壓，但他對中國幫助穩定地區局勢並不感到樂觀。