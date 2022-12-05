布林肯：明年春天訪問中國 將談「反封控」示威

華府民眾抗議中國的清零政策，拜登政府已表示支持各地反對「清零政策」的抗議者。（美聯社）

國務卿布林肯 (Antony Blinken)4日接受美國有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)節目專訪時說，拜登 政府支持反對「清零政策」(zero-COVID)的抗議人士。布林肯說，明年初訪問中國時，將與中國官員討論這個問題。

主播塔柏(Jake Tapper)在節目中詢問，美國是否支持反對嚴格清零政策的示威抗議，布林肯回答：「當然，我們支持。」布林肯接著說：「我們支持各地人民的權利，不管在中國，在伊朗 ，或在其他任何地方，可以和平示威，讓意見能夠被聽到，能夠吐苦水。」

布林肯受訪時表示：「我們將重申我們的一貫立場，還有拜登總統已經對中國國家主席習近平說過的話，也就是人權與基本公民自由是我們身為美國人的中心思想。不會有任何美國政府或美國總統會對這個問題保持沉默。」

11月24日新疆烏魯木齊公寓大火造成至少10死9傷，網路流傳現場拍攝影片顯示，防疫封控導致消防隊救火延誤，引起輿論反彈。火災慘案發生後便有抗議事件傳出。烏魯木齊封城已超過百日，許多居民被迫長期留在家中。

一名手持防護衣的示威者在華府抗議中國的封控政策，拜登政府已表示支持各地反對「清零政策」的抗議者。（美聯社）

CNN報導指出，隨著各地示威事件愈來愈多，某些抗議人士喊出要求更多政治自由，也有民眾要求習近平下台。雖然各地偶爾出現針對地方政府的抗議行動，但類似這次的大規模示威，在中國極為罕見，是1989年天安門事件以來抗議擴散範圍最廣的一次。

報導指出，中國官方已經迅速祭出鎮壓手段，派遣警察前往爆發大規模示威的地點，並致電對抗議人士提出警告，網路言論則加強控管。

布林肯在訪問中說，美國對於這起事件的反應，會與其他地區抗議人士權利遭到壓迫時美方態度一樣。他說：「我們表達反對，我們挺身而出，我們也會採取行動。」

對於伊朗連續數月群眾抗議不斷，布林肯4日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目專訪時，並不願評論美國是否認為廢除「道德警察」(morality police)有助於抗議停息。他說：「這要由伊朗人民決定，」

布林肯在CNN訪問中也說，中國與伊朗發生的抗議事件，從基本上來看都不是針對美國。他說，這兩個國家的抗議事件都是民眾表達意見，設法讓訴求獲得採納，當地政府的回應方式也影響著事件發展。