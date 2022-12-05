CNN爆料：北京設102海外警察局 監控、遣返中國人

位於歐洲匈牙利首都布達佩斯市的一家中國的同鄉會，被指設有警察局。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)4日報導，根據人權組織最新調查報告，北京 在全球各地設有100多處海外警察 局(overseas police stations)，對於流亡在外的中國公民進行監視、騷擾，還有流亡人士遭到遣返回國的某些案例。報導指出，中國透過與歐洲、非洲國家訂定雙邊安全協議架構，在全國各地布置範圍廣大的監視網。

總部位於西班牙馬德里的人權倡議組織「保護衛士」(Safeguard Defenders)在題目為「巡邏與說服」(Patrol and Persuade)調查報告中指出，今年9月研究首次發現中國擁有54個海外警察局，後來又查出另外48個。

調查報告研究重點在於檢視中國與義大利、克羅埃西亞、塞爾維亞、羅馬尼亞等歐洲國家，如何聯手對流亡海外的中國公民展開監控。中國打算進一步擴大海外警察局設置，目前則透過現有合作計畫進行測試。

位於加拿大多倫多市一些店家被指設有警察局。(美聯社) 位於加拿大多倫多市的一家中國的同鄉會，被指設有警察局。(美聯社)

法國等地中國人被迫返國

CNN報導指出，「保護衛士」最新調查發現包括，法國巴黎郊區一處中國海外警察局臥底人員運作下，一名中國公民被迫返回中國。先前調查則發現，塞爾維亞、西班牙各有一名中國流亡人士在中國海外警察局運作之下，被迫從歐洲返回中國。

海外警察局由哪個單位管轄？「保護衛士」指出，追查發現中國公安部旗下4個警察管轄區，在全球至少53個國家執行任務，範圍遍布全球各地，名義上則是協助海外地區的中國僑民。

北京批CNN抹黑製造緊張

對於在海外設有警察局一事，北京方面已經否認。中國外交部11月對CNN表示：「我們希望相關機構不要再透過炒作製造緊張。利用這些話提抹黑中國，是無法讓人接受的。」中國方面表示，這些海外設施屬於行政據點，成立主旨在於協助僑民處理類似駕照更新等事項；這些辦公室的成立也與新冠疫情 有關，因為許多僑民在當地國家居家閉疫，要辦理證件更新卻沒辦法回中國。

中國海外警察局運作多年

CNN報導，上個月向中國外交部詢問「保護衛士」調查報告時，得到回應是海外據點的工作人員都是義工。不過，「保護衛士」最新公布調查報告則指出，中國有一個警察系統在最初設立的21個海外警察局，總計聘用135人。「保護衛士」還查出一份斯德哥爾摩海外警察局為期三年的工作聘書。

報導指出，在派駐國從事超出外交官正式任務之外的秘密活動相當罕見，也是非法行為，除非事先獲得當地國明確同意。「保護衛士」調查報告指出，早在新冠疫情發生之前，中國的海外警察局已經運作多年。

加拿大等13國啟動調查

CNN報導，「保護衛士」調查報告曝光之後，至少有13個國家因此啟動調查，包括加拿大在內有著大量中國流亡公民的國家，與中國之間的外交角力戰也因此升溫。

報導指出，中國是全球第二大經濟體，與許多國家關係深厚，海外警察局秘密運作曝光，將在某些國家引發商業利益與國家安全如何尋求平衡的尷尬討論。