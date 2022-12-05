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向頭巾示威低頭? 伊朗疑廢除道德警察

編譯陳韻涵／綜合4日電
伊朗22歲女子瑪莎9月因為未依規戴頭巾遭道德警察刑拘虐死，引發全伊朗抗議。圖為瑪莎死後40天出喪時，萬人車隊相送，一名未戴頭巾少女比出勝利手勢。(Getty Images)
伊朗22歲女子瑪莎9月因為未依規戴頭巾遭道德警察刑拘虐死，引發全伊朗抗議。圖為瑪莎死後40天出喪時，萬人車隊相送，一名未戴頭巾少女比出勝利手勢。(Getty Images)

伊朗庫德族22歲女子瑪莎‧艾米尼(Mahsa Amini)被控違反嚴格的女性服飾規定，遭道德警察逮捕後身亡，伊朗人民兩個多月來上街示威；伊朗檢察總長3日宣布廢除道德警察制度，但政府方面未宣布也沒否認，引發外界猜測。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)則對伊朗檢查總長的立場轉變表示歡迎，但將觀察實際成效。

政府未宣布未否認

22歲的艾米尼9月在伊朗首都德黑蘭被捕3天後，9月16日過世；此後，女性主導的抗議浪潮席捲伊朗各地；伊朗政府起初視這場抗議為「暴動」，但這波動盪歷時兩個多月仍未歇。

「伊朗學生通訊社」(ISNA)報導，檢察總長蒙塔茲瑞(Mohammad Jafar Montazeri)3日宣布，「道德警察跟司法無關」，由原先設立此單位的機關廢除。

道德警察由伊朗警察管轄，不隸屬於檢察總長麾下，另有一說指伊朗政府可能淡化蒙塔茲瑞發言的重要性。

紐約時報報導，尚不清楚蒙塔茲瑞的聲明是否為伊朗神權政府的最後決定，伊朗政府沒有宣布廢除道德警察，但也未否認。

阿拉伯語電視頻道「阿姆蘭新聞電視網」(Al Alam)表示，蒙塔茲瑞的發言被斷章取義；其他國營電視台則說，政府立場未退讓。

正在巴爾幹半島國家塞爾維亞參訪的伊朗外交部長阿布杜拉希安(Hossein Amir-Abdollahian)被問到廢除道德警察時，未否認記者詢問，僅表示「伊朗所有事情都朝民主與自由的框架前進」。

伊朗22歲女子瑪莎在首都德黑蘭因未依規定佩戴頭巾，被宗教警察逮捕疑遭虐死後，伊朗...
伊朗22歲女子瑪莎在首都德黑蘭因未依規定佩戴頭巾，被宗教警察逮捕疑遭虐死後，伊朗示威者9月走上首都德黑蘭街頭抗議。(Getty Images)

重審婦女頭巾規定

蒙塔茲瑞3日另表示，檢察機關將審視伊朗隊「社會行為」的限制；他幾天前表示，檢察機關將審查伊朗政府要求女性穿著寬鬆的長袖服飾，並以頭巾包覆頭髮的規定，訂15天內發布審查結果。紐時指出，尚不清楚伊朗當局是否計畫放寬這項法律。

布林肯：將觀察實效

美國國務卿布林肯4日接受「哥倫比亞廣播公司」(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)訪問時，肯定伊朗廢除道德警察制度，但謹慎表示，「將觀察實際成效」。

拜登政府今年9、10月分別增加對伊朗的制裁，因為伊朗政府未鎮壓艾米尼之死引爆的遍地抗議，導致多人死亡，包含婦孺；美方制裁侵犯示威者人權的伊朗對象，諸如道德警察、伊朗政府領導高層，以及負責管理伊朗監獄單位高官、維安人員和軍人等。

伊朗22歲女子瑪莎9月在首都德黑蘭因未依規定佩戴頭巾，被宗教警察逮捕，過程中疑遭...
伊朗22歲女子瑪莎9月在首都德黑蘭因未依規定佩戴頭巾，被宗教警察逮捕，過程中疑遭暴力相向，在拘留所昏迷，送醫後宣告不治。此事引發伊朗全國各地長達2個多月示威。圖為在華府白宮外，響應瑪莎事件的示威行動。(美聯社)

伊朗 警察 布林肯

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