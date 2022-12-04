鄭州廠脫逃事件 促蘋果加快移出中國 擬移往印度、越南生產

有「iPhone城」之稱的鴻海鄭州廠11月底爆發工人大規模抗議，導致蘋果公司做出加快移出中國的決定。圖為11月23日工廠工人與警察衝突。(Getty Images)

「華爾街日報」3日報導，蘋果 公司 (Apple Inc.)受鴻海河南鄭州 廠動亂的刺激，已加快將部分生產移出中國的計畫，要求供應商更積極規畫把組裝移往印度和越南等國，並尋求減少對鴻海等台灣組裝廠的依賴。

報導指出，促使蘋果公司近幾周做出相關決定的原因，是被稱為「iPhone城」的鴻海鄭州廠11月底爆發工人大規模抗議薪資不足及新冠防疫限令。這座工廠有多達30萬名員工，且據市場研究公司Counterpoint Research調查，多達85%的iPhone Pro系列產品在這裡製造、組裝。

蘋果不放心與單一國綁一起

報導引述分析師與蘋果供應鏈 相關人士指出，過去一年出現的各種情況，已經削弱中國穩定的「世界工廠」地位，如今又發生鄭州廠事件，使得蘋果對於把大量業務與單一國家綁在一起，已不再放心。

涉入蘋果供應鏈的人士表示，蘋果的因應做法之一是增加合作的組裝企業，即便是總部在中國的公司。他們說，兩家中國企業立訊精密與聞泰科技已準備接獲更多蘋果訂單。

立訊被要求在中國以外接更多訂單

立訊高層今年稍早在法說會上表示，有些消費性電子產品客戶擔心疫情和限電等問題在中國供應鏈造成混亂，因而希望立訊在中國以外的地方接下更多訂單。

中國「21世紀經濟報導」也曾提到，立訊精密5月透露，因部分地區限電及疫情帶來的不確定性，引發人流、物流、資訊流的不暢通，若干合作夥伴展開大規模生產的關鍵前期工作時，將放眼更多地區；雖然立訊並未指名蘋果，但說法意味深長。

立訊高層所說的關鍵前期工作即「新產品導入」(New Product Introduction，NPI)，指的是新產品開發從概念發想到量產細節規畫的整個流程。

根據參與討論的人士說法，蘋果已告知製造夥伴，希望它們開始嘗試在中國以外的地方從事更多NPI工作。但供應鏈專家指出，除非印度或越南等地也有能力做NPI，否則在蘋果供應鏈中，這些地方依舊會困在次要地位。

然而，一些參與討論的人士表示，在全球經濟成長及蘋果招聘速度都正在放緩的情況下，蘋果更難把NPI工作人員分派到新的供應商或新的國家。

印度製iPhone擬提高至45%

報導說，改變雖然不會一夕完成，但轉移正持續進行。追蹤蘋果供應鏈的天風國際證券分析師郭明錤說，蘋果的長期目標，是把印度製iPhone比重從目前的個位數拉高到40%至45%。

供應商也指出，預料越南將分擔更多蘋果其他產品如AirPods智慧耳機、智慧手錶和筆記型電腦的製造工作。

有「iPhone城」之稱的鴻海鄭州廠11月底爆發工人大規模抗議，導致蘋果公司做出加快移出中國的決定。圖為11月23日工廠工人與警察衝突後逃出工廠。(Getty Images)

鴻海鄭州廠對鄭州乃至河南省的重要性不言而喻。鄭州廠每年替中國貢獻逾300億美元的出口額，牽動著全球一半的iPhone的組裝工作，河南有了鴻海鄭州廠，每年在中國的國內生產毛額(GDP)排名，穩居中部六省之首，無怪乎當地政府在動亂發生，工人逃出廠時，即使急徵退役軍人和農民替補，也不敢讓鄭州廠停工。

財經專家汪潔民指出，鄭州廠作為蘋果手機在全球最大的生產據點停工若，當地的餐飲業、零組件供應商以及上中下游整合等等，加起來影響的人數超過百萬人以上。