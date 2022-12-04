俄油60美元上限 俄羅斯拒接受 烏克蘭：未打到俄痛點

歐盟對俄羅斯出口石油設定價格上限，烏克蘭總統澤倫斯基認為「並未打到痛點」。(Getty Images)

俄羅斯 3日表態拒絕接受歐洲聯盟（EU）、七大工業國集團（G7）和澳洲同意的60美元石油價格上限。克里姆林宮宣稱，總統普亭 可能親自訪問已併吞的烏國東部地區。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴國內媒體，「我們不會接受這個價格上限」。每桶60美元的俄油價格上限將於5日或不久後生效，同時歐盟也將對俄羅斯原油海運實施禁運。

歐盟對俄羅斯出口石油設定價格上限，莫斯科拒絕接受。圖為西伯利亞的油井。(美聯社)

禁運將讓俄羅斯原油無法透過海運運往歐盟。由於俄油佔歐盟石油總進口量的三分之二，此舉可能讓俄國損失數十億歐元的戰爭資金。

克宮還表示，普亭將「適時」訪問已併吞的烏克蘭 東部頓巴斯（Donbas）地區。但培斯科夫並未說明普亭出訪的具體時間。

烏克蘭則對俄油上限措施表示歡迎，不過烏克蘭總統澤倫斯基表示，儘管西方國家同意針對俄羅斯石油設定每桶60美元價格上限，但這項措施對莫斯科來說「並未打到痛點」，也無助阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

澤倫斯基強調，「無論如何都必須動用更強力的工具，這只是時間早晚的問題。很可惜，（西方國家）將錯過這次機會。」

美國高階外交官3日在基輔會見澤倫斯基和其他官員後表示，俄羅斯總統普亭目前對與烏克蘭的和平談判「欠缺誠意」。

路透報導，俄羅斯試圖摧毀烏國能源基礎設施之際，美國國務院負責政治事務的副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）親自訪問烏國，以表示華府的支持。

盧嵐告訴記者，「外交（解決方案）顯然是各方的目標，但有關各方必須先展現（和談）意願。」「很明顯，無論是能源攻勢，或是克里姆林宮的言辭和態度，普亭都沒有展現誠意，也沒有做好準備。」

美國總統拜登1日表示，如果俄羅斯領導人有興趣結束烏克蘭戰爭，他準備與蒲亭對話。但當克里姆林宮開出條件，即西方必須承認莫斯科宣布併吞的四個烏克蘭地區，這項提議很快就不了了之。

盧嵐說，俄羅斯的反應顯示「他們是多麼不認真」。